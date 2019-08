Alles legal – und dennoch rücken Großspenden und mangelnde Transparenz die ÖVP in ein schiefes Licht

In den Jahren 2018 und 2019 hat die Österreichische Volkspartei rund 2,7 Millionen Euro von Spendern erhalten. Eine nun veröffentlichte Liste zeigt, wer an der Spitze der Geldgeber sitzt. Alles legal. Und dennoch rücken die Großspenden und mangelnde Transparenz die ÖVP in schiefes Licht, berichtet STANDARD-Innenpolitikredakteur Fabian Schmid.