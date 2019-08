Karte für den Coach. Foto: imago images / HMB-Media

Die Trainer der Deutschen Bundesliga und 2. Liga werden ab sofort nach vier Gelben Karten für ein Spiel gesperrt. Die Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) verabschiedete am Mittwoch in Berlin einen entsprechenden Antrag. Geldstrafen werden nicht verhängt. Gezählt werden die Verwarnungen ab der nächsten Runde.

Zuletzt hatten sich mehrere Trainer, darunter RB Leipzigs Julian Nagelsmann, gegen die neue Regelung ausgesprochen. In den europäischen Club-Wettbewerben werden die Coaches bereits nach drei Gelben Karten gesperrt. Nach einem Beschluss des Weltverbandes FIFA werden Rote Karten für Trainer automatisch mit einer Sperre von mindestens einem Spiel geahndet.

Und Österreich?

In Österreichs Bundesliga gibt es derzeit keine ähnliche Regelung, der heimische Verband ÖFB will nach Absprache mit der Liga handeln. Was die Sperre nach Roten Karten betrifft, will man diese "nach vorheriger Präsentation bei den Bundesliga-Vereinen und den Landesverbänden zum ehestmöglichen Zeitpunkt (1. Jänner 2020) in der Disziplinarordnung" verankern. (APA, 21.8.2019)