Hier ist mein Bild vom August 2018. Ich war im Norden Pakistans, genauer gesagt in Gilgit-Baltistan. Mein Ziel war es, den Spantik zu besteigen, was mir leider nicht gelungen ist, da ich mich wegen des Schlechtwetters nicht ausreichend akklimatisieren konnte. Ich bin dann am Gipfeltag ein paar hundert Meter vor dem Gipfel umgekehrt. Das Bild wurde zwischen Lager 2 und Lager 3 des Spantik aufgenommen und zeigt eine wunderschöne und mächtige Wächte am Laila Peak.

© Maniga

