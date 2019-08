Der neue britische Premier ist am Mittwochabend zu Besuch in Deutschland

Angela Merkel will mit Boris Johnson darüber sprechen, "wie wir einen möglichst friktionsfreien Austritt Großbritanniens hinbekommen". Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin/London – Kurz vor dem Antrittsbesuch von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bei Kanzlerin Angela Merkel signalisiert die Bundesregierung trotz eines drohenden harten Brexits keinerlei Bereitschaft zu Zugeständnissen. Die Lage habe sich nicht geändert, sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin. Änderungen am ausgehandelten Vertrag über den EU-Austritt Großbritanniens seien daher nicht zu erwarten. Die EU sei in dieser Frage einig.

Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete eine Änderung der Position der EU und des ausgehandelten Austrittsvertrages als "wenig wahrscheinlich". Die EU werde demnach keine Kompromisse in der Frage des sogenannten Backstops nach einem britischen EU-Austritt machen. Alle Varianten, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden, seien bereits durchdiskutiert worden, sagte Steinmeier am Mittwoch in Berlin.

Johnson fürchtet, dass Großbritannien durch die Backstop-Regelung für die irische Grenze in den Bemühungen gebremst werden könnte, Handelsverträge mit Drittstaaten abzuschließen. Die EU wiederum will vor allem ein Wiederaufflammen der Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten auf der irischen Insel nach dem Brexit verhindern und lehnt deshalb eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland ab.

Deutsche Industrie übt scharfe Kritik

Die deutsche Industrie stellte sich am Mittwoch hinter das ausverhandelte Abkommen inklusive Backstop. Nur die EU-Kommission sei fähig, dauerhaft sicherzustellen, dass an der irischen Grenze Binnenmarktregeln eingehalten würden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang. "Das gelingt nur mit dem 'Backstop' und liegt unmittelbar im Interesse der deutschen Wirtschaft."

Lang kritisierte Johnson scharf wegen seines harten Brexit-Kurses. Die Forderung, das ausgehandelte Austrittsabkommen noch einmal aufzuschnüren, bezeichnete Lang als "unverantwortlich". Das Austrittsabkommen sei "für die deutsche Wirtschaft von riesengroßer Bedeutung". Unternehmen vertrauten auf möglichst wenig Friktion im Außenhandel, stabile Verhältnisse an den Außengrenzen und Sicherheit in Arbeitnehmerfragen.

Großbritannien verliert Rechte im EU-Luftfahrtmarkt

Johnson soll am Abend mit Angela Merkel zusammentreffen. Bereits vorab stellte die deutsche Kanzlerin klar, dass Großbritannien nach dem Brexit nicht mehr die vollen Rechte auf dem EU-Luftfahrtmarkt haben könne. Sie werde bei ihrem Treffen mit Johnson darüber reden, "wie wir einen möglichst friktionsfreien Austritt Großbritanniens hinbekommen", sagte Merkel in Leipzig auf der nationalen Luftfahrtkonferenz.

Dazu sei auch nötig, mit Großbritannien ein neues Luftverkehrsabkommen auszuhandeln, weil das Land dann ein sogenannter Drittstaat werde. Dies brauche aber Zeit. Daher wäre es am besten, klare Regeln für einen Übergangszeitraum zu vereinbaren, um negative Auswirkungen in der Luftfahrt zu vermeiden, mahnte Merkel.

Unterstützung für Johnson stellte hingegen US-Präsident Donald Trump in Aussicht. Die EU habe Großbritannien "nicht sehr gut behandelt", sagte er in Washington. "Wir werden sehen, ob wir etwas auf die Beine stellen können."

Weitere Treffen

Nach seinem Treffen mit Merkel soll Johnson am Donnerstag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchen. Am Rande des G7-Gipfels in Biarritz ist am Sonntag zudem ein Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk geplant, wie Tusks Terminplan zu entnehmen war. (APA, Reuters, red, 21.8.2019)