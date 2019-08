Elisabeth Moss (aka. Peggy aus "Mad Men") als Kriminalbeamtin Robin in der zweiten Staffel der Krimiserie "Top of the Lake" – um 21.00 Uhr auf Arte. Foto: 2017 Sundance TV/ Lisa Tomasetti

20.15 KOMÖDIE

Mein ziemlich kleiner Freund (Un homme àlahauteur, Frankreich 2016, Laurent Tirard) Die geschiedene Anwältin Diane (Virginie Efira) bekommt eines Abends einen Anruf vom Finder ihres Handys, Alexandre (Jean Dujardin). Da sich ein gewisses Knistern zwischen den beiden nicht leugnen lässt, stimmt sie einem Treffen zu. Doch als sie ihr Date vor sich stehen sieht, stellt sie fest: Alexandre ist nur 1,40 Meter groß. Dennoch finden die beiden Gefallen aneinander. Kann sie die Hürden, die mit seiner Größe einhergehen, überwinden? Bis 21.45, ZDF

20.15 SPIELSHOW

Schlag den Besten Die neue Showreihe von Raab TV und Brainpool – Folge drei: Zwei nichtprominente Allroundtalente treten im Duell um Wettkampf, Fitness, Köpfchen und Geschick gegeneinander an. Der Sieger oder die Siegerin darf mit 50.000 Euro nach Hause gehen – Moderation von Elton. Bis 22.45, ProSieben

21.00 KRIMISERIE

Top of the Lake – China Girl Zwei Donnerstage – zwei Staffeln. Nach vier Jahren in Neuseeland finden sich die Zuschauer gemeinsam mit Robin (Elisabeth Moss) in Sydney wieder. Nicht nur nimmt sie dort den Kontakt zu ihrer Tochter Mary, sondern auch ihren Beruf als Kriminalbeamtin wieder auf. Kurz darauf wird am Strand die Leiche einer jungen Asiatin aufgefunden, die mehrere Fragen aufwirft. Folge eins bis sechs der zweiten Staffel (China Girl). Bis 3.50, Arte

21.00 MAGAZIN

Scobel: Luxusgut Lebensraum Prognosen zufolge wird die Mehrheit der Menschen in nur wenigen Jahren in Städten angesiedelt sein. In der heutigen Ausgabe werden Untersuchungsergebnisse behandelt, die besagen, dass sich das Leben in städtischen Räumen negativ auf die Gesundheit auswirkt. Wie kann das verhindert werden? Bis 22.00, 3sat

21.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Wahltalk-Spezial Der wöchentliche Livetalk mit internationalen Experten zu Fragen wie Wirtschaft, Wissenschaft Gesellschaft und diesmal natürlich auch: Politik. Bis 22.15, Servus TV

23.00 TALK

Stöckl Diesen Donnerstagabend zu Gast bei Barbara Stöckl: Schauspielerin und ehemalige EU-Abgeordnete Mercedes Echereer, Psychiater und Psychotherapeut Michael Lehofer, Gründer des US-Unternehmens Buffer Leo Widrich und Schauspieler und Moderator Alfons Haider. Bis 0.00, ORF 2

2.25 DRAMASERIE/POLITTHRILLER

House of Cards Doppelfolge der packenden Politserie: Um Handlungsvollmacht und das nötige Kleingeld für seinen Plan zu erlangen, lässt Frank (Kevin Spacey) in Episode eins den Notstand ausrufen – was kann da schon schiefgehen? In der nächsten Folge reisen Frank und Claire (Robin Wright) nach Moskau, um mit dem Präsidenten Petrov zu verhandeln – ein diplomatischer Kampf um Ideale. Bis 4.05, ORF 1