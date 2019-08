Im Zuge der Vorbereitungen auf die Ruder-WM in Ottensheim, die am Sonntag eröffnet wird, kam es am Mittwoch kurz nach 13 Uhr zu einem tragischen Unfall auf der Regattastrecke. Ein Para-Sportler aus Weißrussland war mit seinem Boot umgekippt. Das Unglück passierte in Sichtweite von Feuerwehrtauchern.

Der Para-Ruderer konnte dennoch erst rund drei Stunden später nur noch tot geborgen werden. Das mit Auslegern gesicherte Boot des offenbar gelähmten Sportlers wurde polizeilich sichergestellt. Der Vorfall hatte sich 20 Minuten nach Trainingsbeginn bei weitgehend normalen Wetterverhältnissen ereignet. (red. 21.8.2019)