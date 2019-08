Ruth Beckermann inmitten ihres selbstgeschaffenen Gewitters. Foto: Monika Rittershaus

Dass der Schlussteil von James Joyces Finnegans Wake von Salzburg mitgeprägt wurde, wie sein Dichterkollege Arno Schmidt einmal behauptet hat, war wohl nicht mehr als eine steile Behauptung. Belegt ist jedoch, dass der Autor zur Festspielzeit im Jahr 1928 mehrere Wochen in der Stadt weilte und dort etwa mit Stefan Zweig zusammengetroffen ist. Auch soll er sich bei diesem Aufenthalt eine Augenentzündung zugezogen haben.

Die Filmemacherin Ruth Beckermann stellt in ihrer für die Salzburger Festspiele angefertigten Videoinstallation noch einen weiteren, nicht gänzlich spekulativen Zusammenhang her – und zwar jenen zwischen Joyce und den klimatischen Verhältnissen der Stadt. Der Autor litt nämlich unter Astraphobie, der panischen Angst vor Gewittern. Prompt blitzte und donnerte es am 4. August 1928 so gewaltig, dass "die ganze Stadt im Dunkeln lag", wie es auf einer Tafel im Barockmuseum im Mirabellgarten heißt.

Analogie zum Bewusstseinsstrom

Joyful Joyce nimmt das sinnfällige Detail dieser Urangst zum Ausgangspunkt einer kleinen Expedition in Joyce'sche Innenwelten, ja nutzt sie als Metapher für seine assoziativen Bewusstseinsströme. Man tritt an eine Balustrade heran und blickt auf einen Himmel herab, der innerhalb weniger Minuten vom heiteren Wolkenspiel zu einem Unwetter anschwillt. Auch aus den Seitenwänden der von Beckermann gemeinsam mit Klaus Pamminger eingerichteten Anordnung schießen gierig die Blitze hervor.

Besonders eindrücklich, den Betrachter umspielend, ist der mit Anja Plaschg komponierte Mahlstrom aus Musik-, Gedanken-, Sprach- und Erinnerungsfetzen auf der akustischen Seite. Über sieben Lautsprecher erreichen einen Zitate aus Joyce'schen Korrespondenzen und Texten, die sich – analog zum Himmelsgeschehen – zu einer sinnlichen Ladung vermischen. Zwischen weiblichen Orgasmen und fiebriger Sehnsucht beginnt die Sprache zu erzittern. Die heftige Entladung ist nur eine Frage der Zeit.

(Dominik Kamalzadeh, 22.8.2019)