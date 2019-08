Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Wer Apple Music nutzt, kann einsehen, welche Lieder in der populären Musikerkennungs-App Shazam am beliebtesten sind. Dabei werden die Länder Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko, Russland, Spanien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten berücksichtigt. Das berichtet die Plattform "Apple Insider". Jedes Land, also auch Österreich, kann darauf zugreifen.

Die Playliste wird aktuell gehalten, indem täglich 20 Millionen Shazam-Suchen verarbeitet werden. Die Liste werde jeden Dienstag aktualisiert, heißt es von Seiten des Unternehmens. Shazam bietet seit seinem Start im iOS Store eine immer weiter ausgebaute App, um Audio-Fingerprints zu analysieren und so Lieder, aber auch Filme, Serien und andere Medien anhand des Tons zu erkennen.

Kauf 2018

Im Dezember 2017 wurde erstmals bekannt, dass Apple erwägt, Shazam zu kaufen. Angeblich beliefen sich die Kosten auf 401 Millionen US-Dollar. Damit sind sie weitaus niedriger als der damals angenommene Wert von einer Milliarde. 2018 wurde der Kauf dann finalisiert.

Aktuell erlaubt es Shazam, auch Lieder bei anderen Apps zu öffnen. Beispielsweise ist es möglich, über die App zu einem Lied in Spotify zu gelangen. (red, 21.8.2019)