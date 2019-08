Eine CO2-Steuer würde unter anderem den Spritpreis erhöhen. Foto: APA

Im Wahlkampf schreiben sich alle Parteien den Klimaschutz groß auf die Fahne. Eines der Hauptthemen dabei ist die Einführung einer CO2-Abgabe. Dabei wird klimaschädliches Verhalten je nach Emissionen, die dadurch entstehen, indirekt bepreist. Zum Beispiel indem Treibstoff verteuert wird. Während es auf EU-Ebene unter den Parteien einen breiteren Konsens dafür gibt, spaltet eine nationale Steuer die Politik.

In Österreich sprechen sich ÖVP, FPÖ und SPÖ gegen eine nationale CO2-Abgabe aus. Türkis und Blau sagten noch zu Regierungszeiten, sie würden einer höhere Steuerbelastung nicht zustimmen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fürchtet hingegen, dass Pendler von einer solchen Abgabe getroffen werden könnten. Die Liste Jetzt, Neos und die Grünen sind für die Einführung einer CO2-Steuer und eine gleichzeitige Entlastung des Faktors Arbeit. Grüne und Jetzt sind für einen Ökobonus, die Pinken wollen im Gegenzug unter anderem die Mehrwertsteuer senken. Was spricht für eine Abgabe, was dagegen?