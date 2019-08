Olympiakos nach 4:0 über Krasnodar so gut wie weiter – Young Boys gegen Roter Stern daheim nur 2:2

Dinamo jubelt. Foto: AP/Bandic

Zagreb – Dinamo Zagreb hat sich am Mittwoch eine vielversprechende Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Fußball-Champions-League verschafft. Der kroatische Meister gewann das Play-off-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Rosenborg Trondheim mit 2:0 und hat damit für das Rückspiel am kommenden Dienstag gute Karten.

Emir Dilaver spielte bei den Siegern ebenso wie sein Ex-Austria-Kollege Marin Leovac durch. Betreut wird Dinamo vom früheren "Veilchen"-Coach Nenad Bjelica.

Noch bessere Chancen auf die "Königsklasse" hat Olympiakos Piräus nach einem Heim-4:0 über Krasnodar. Der Schweizer Meister Young Boys Bern erreichte daheim gegen Roter Stern Belgrad nur ein 2:2. (APA, 21.8.2019)

Ergebnisse von Qualifikationsspielen zur Fußball-Champions-League am Mittwoch – Play-off, Hinspiele:

Young Boys Bern – Roter Stern Belgrad 2:2 (1:1)

Olympiakos Piräus – FK Krasnodar 4:0 (1:0)

Dinamo Zagreb (Dilaver spielte durch) – Rosenborg Trondheim 2:0 (2:0)

Rückspiele am kommenden Dienstag, Sieger in der Gruppenphase dabei