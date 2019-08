Die Ermittlungen der Polizei zu den näheren Umständen des Tathergangs laufen. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wörgl – In Wörgl in Tirol ist in der Nacht auf Donnerstag ein 20-jähriger Afghane gestorben, nachdem er bei einem "Handgemenge" eine Stichverletzung im Bereich des Brustkorbes erlitten hatte. Das gab die Tiroler Polizei Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt.

Warum und wie es zu der Konfrontation kam, sei bisher noch unklar, sagte Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes der APA. Auch ob es im Vorfeld bereits einen Konflikt gegeben hatte, wisse man noch nicht. Zur Tat kam es laut Pupp in der Innsbrucker Straße bei einem Fastfood-Restaurant.

Ein weiterer 19-jähriger Afghane wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die bisher unbekannten Täter flüchteten mit zwei Pkw (einem roten und einem silbernen Golf) in Richtung Stadtzentrum Wörgl. Eine Fahndung nach den beiden Fahrzeugen mit Tiroler Kennzeichen war am Laufen, die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise. Bei einem der beiden Autos soll ein Seitenspiegel fehlen. (APA, red, 22.8.2019)