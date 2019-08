David Lesh während seiner Rettung. Foto: David Lesh

Moderne Technologien machen es möglich: Mittlerweile werden viele Tätigkeiten einer breiteren Öffentlichkeit offenbar, die ihr zuvor verschlossen waren. Meist sind es dabei reichlich triviale Dinge wie der Besuch eines Konzerts oder Restaurants, die dabei festgehalten werden. Ein US-Amerikaner kann nun hingegen mit erheblich spektakuläreren Aufnahmen aufwarten.



Ablauf

David Lesh hat kurzerhand den Absturz seines Kleinflugzeugs vor der Küste von San Francisco dokumentiert. In einem der Videoclips ist dabei zu sehen, wie das Flugzeug nach einem Motorschaden neben einer mit ihm reisenden Freundin im Pazifik versinkt. In aller Ruhe kommentiert Lesh dabei die Vorgänge, während er im Meer treibt und auf Rettung wartet. Auf diese mussten die beiden glücklicherweise nicht lange warten – und auch dieser Vorgang wurde natürlich mit der Kamera festgehalten.

Dass es so flott ging und die beiden die ganze Zeit über so ruhig blieben, ist dabei wohl nicht zuletzt einem entscheidenden Umstand zu verdanken: Sie waren zum Zeitpunkt des Absturzes gemeinsam mit einem zweiten Flugzeug unterwegs. Dieses sollte Filmaufnahmen von Leshs Flugzeug machen, und konnte den Absturz also direkt mitverfolgen. Entsprechend wurde auch sofort die Küstenwache alarmiert.

Unbeschadet

Die beiden haben den Absturz unbeschadet überstanden, wenn man einmal von einigen Quallenstichen absieht. Einen Teil der Aufnahmen hat Lesh einem Lokalsender zur Verfügung gestellt, der diese wiederum über Twitter verbreitete und damit auch international für einige Aufregung sorgte. Auf Instagram versichert der Gründer eine Outdoor-Bekleidungsmarke aber, in den kommenden Tagen ein längeres Video zu dem Vorfall zu veröffentlichen. (red, 22.8.2019)