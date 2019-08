Ein neues Design für den Play Store. Foto: Proschofsky / STANDARD

Google spendiert dem zentralen App Store für Android ein Redesign: In einem Blog-Eintrag kündigt das Unternehmen einen neuen Look für den Play Store an.

Gleich auf den ersten Blick fällt dabei auf: Die Farbe Weiß dominiert nun das Aussehen des Play Stores. Die bisher zur Kennzeichung der einzelnen Kategorien genutzten Farb-Highlights fallen im neuen Design erheblich dezenter aus. Damit folgt der Play Store anderen aktuellen Redesigns von Google Apps, die unter dem Namen "Material Theme" vorgenommen wurden.

Dark Mode?

Einen Dark Mode gibt es dabei bisher noch nicht, da Google versprochen hat, alle seine Apps mit einem solchen auszustatten, dürfte dieser aber wohl bald folgen. Immerhin handelt es sich dabei um eine der zentralen Neuerungen des kurz vor der Veröffentlichung stehenden Android 10. Zudem ist die Umgestaltung auf Material Theme üblicherweise auch ein Vorbereitungsschritt zum Support des dunklen Looks.

Das neue Play-Store-Design bringt viele weiße Flächen. Grafik: Google

Neben der Farbwahl bringt das Redesign aber auch andere Änderungen. So sind die wichtigsten Bereiche nun über Knöpfe am unteren Bildschirmrand zu erreichen – also Games, Apps, Filme und Bücher. Dabei fällt auf, was fehlt: Der Musikverkauf. Dieser ist zwar noch da, aber nur mehr über ein Untermenü im seitlichen "Navigation Drawer" zu erreichen. Damit stellt sich Google wohl der Realität, dass mit dem Aufstieg von Streaming-Angeboten der Einzelverkauf von Liedern oder Alben massiv zurückgegangen ist. Gleichzeitig kommt Spielen nun eine noch prominentere Position zu, da sie komplett von den restlichen Apps getrennt wurden.

Anderer Look für größere Geräte

Überraschend ist auch eine andere Anpassung: Das Hauptmenü wird nämlich unter Chrome OS einfach als Spalte am linken Bildschirmrand angezeigt. In den vergangenen Jahren hatte sich Google von solchen mehrspaltigen Designs für größere Bildschirme wieder verabschiedet, nachdem man diese lange für Tablets – ohne großen Erfolg – beworben hatte. Hier dürfte wohl nicht zuletzt der zunehmende Einsatz auf anderen Formfaktoren wie Chromebooks aber auch der Blick auf faltbare Geräte eine Rolle in den Design-Überlegungen gespielt haben.

Das neue Design auf einem Chromebook. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Parallel zu all dem wurde auch ein neues Icon-System mit einheitlichen Formen eingeführt, um einen durchgängigen Look im Play Store zu garantieren. App-Entwickler wurden darüber schon vor Monaten informiert. Wer seine Apps noch nicht angepasst hat, sollte dies angesichts des Play Store Update schleunigst nachholen.

Update

Manchen Usern dürfte das neue Design übrigens bekannt vorkommen. Hat Google dieses doch in den vergangenen Monaten bei einem Teil der Nutzer bereits getestet – und zum Teil auch wieder zurückgezogen. Mit der offiziellen Ankündigung, erhalten jetzt aber alle Android-User den neuen Look. Die Umstellung auf das neue Design erfolgt automatisch. Wer es noch nicht hat, kann es üblicherweise durch manuelles Stoppen der Play Store App und anschließendes Löschen des Caches der App aktivieren. (Andreas Proschofsky, 22.8.2019)