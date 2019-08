Wähnt sich in einer kriegerischen Auseinandersetzung: Jair Bolsonaro. Foto: AP Photo / Eraldo Peres

"Wir befinden uns in einem Krieg", sagte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Mittwoch vor Reportern. Der rechtspopulistische Politiker wähnte seine Feinde dabei nicht im Ausland, sondern im Regenwald und den Großstädten. Es sind die Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, die Jair Bolsonaro ein Dorn im Auge sind.

Der Hauptschauplatz des Krieges, von dem Bolsonaro spricht, ist der Amazonas-Regenwald im Nordosten des Landes. Etwa zwei Drittel des Waldes befinden sich auf brasilianischem Staatsgebiet. Er ist nicht nur die Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sondern auch rund einer Million indigener Einwohner. Zudem bindet der Wald jährlich Milliarden Tonnen CO2 und produziert rund ein Fünftel des weltweit verfügbaren Sauerstoffs.

Für Jair Bolsonaro sowie die Agrarunternehmer und Viehzüchter des Landes ist der Wald jedoch vor allem eines: massives wirtschaftlich ungenutztes Potenzial. Laut dem brasilianischen Weltrauminstitut (Inpe) wurde im Juli dieses Jahres dreimal mehr Wald abgeholzt als im selben Monat des Vorjahrs. Auch die Waldbrände, die gerade im südlichen Amazonasbecken wüten, sind das Ergebnis vieler einzelner Rodungsfeuer. Deren Zahl hat sich laut Inpe im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahrs um 83 Prozent erhöht. Das wird vielfach darauf zurückgeführt, dass Bolsonaro aggressive Brandrodungen aus wirtschaftlichen Interessen billigt.

Der Rauch der Waldbrände ist auch auf Satellitenbildern zu erkennen. Foto: Reuters / Ueslei Marcelino

Der Präsident weist jedoch jede Schuld von sich. In Wahrheit sei jemand anderes für die außer Kontrolle geratenen Brände verantwortlich: die NGOs. "Wir nehmen den Nichtregierungsorganisationen ihre Zuschüsse, wir haben die Überweisungen der Regierungsstellen eingestellt. Jetzt fehlt ihnen das Geld", sagte er am Mittwoch. "Es kann also sein, dass diese Organisationen gegen mich persönlich und die brasilianische Regierung vorgehen." Umweltschutzorganisationen, die aus Rache für gestrichene Förderungen selbst den Regenwald in Brand stecken – das ist der Krieg, in dem Jair Bolsonaro sich wähnt.



Ein "stolzer Schwulenfeind"

Tatsächlich war eine seiner ersten Amtshandlungen, die Vergabe staatlicher Fördergelder an NGOs unter strenge Kontrolle zu stellen. Doch das betrifft nicht nur Umweltschutzorganisationen. Auch wer sich für Frauenrechte oder die Akzeptanz Andersliebender einsetzt, hat im Brasilien Bolsonaros einen schweren Stand.

Der 64-Jährige macht gern mit frauenfeindlichen und homophoben Aussagen von sich reden. So sagte er über die linke Abgeordnete Maria do Rosário mehrfach, dass sie es nicht wert sei, von ihm vergewaltigt zu werden, weil sie zu hässlich sei. Zudem meinte er einmal, er hätte lieber einen toten als einen schwulen Sohn. "Wir Brasilianer", behauptete er später, "mögen Schwule eben einfach nicht."

Neben der Verordnung strenger Kontrolle für NGO-Finanzen erließ Bolsonaro am ersten Tag seiner Amtszeit auch ein weiteres Dekret. Dieses ordnete an, LGBT-Themen von der Agenda des Ministeriums für Frauen, Familie und Menschenrechte zu streichen. Damit war keine Behörde mehr offiziell für die Anliegen der LGBT-Gemeinde verantwortlich. Und als das oberste Gericht Brasiliens im Frühsommer dieses Jahres Homophobie als Straftat anerkannte, legte Bolsonaro umgehend Protest ein. Der selbsterklärte "stolze Schwulenfeind" meinte, dass das Gesetz homosexuellen Menschen schaden würde – schließlich würden sich Arbeitgeber künftig aus Angst vor falschen Anschuldigungen zweimal überlegen, sie einzustellen.

Die jüngste Attacke auf die LGBT-Gemeinde betrifft nun Filmförderungen. Am Mittwoch gab der Präsident bekannt, dass es keine Finanzhilfen mehr für Filme geben werde, die sich mit LGBT-Themen beschäftigen. Die Ankündigung wird als gezielter Versuch verstanden, die Ausstrahlung einer Dokuserie zu verhindern, die fünf transsexuelle Menschen in ihrem Alltag begleitet. "Er schadet 80 Filmprojekten, nur um unseres zu erwischen", sagte der Regisseur des Films. "Es ist furchterregend." (Ricarda Opis, 22.8.2019)