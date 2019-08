In dieser Galerie: 8 Bilder Hello Games Hello Games Hello Games Hello Games Hello Games Hello Games Hello Games Hello Games

Mit Beyond ist seit kurzem ein riesiges, kostenloses Update für No Man's Sky verfügbar, das laut ersten Spielern "das volle Potential" des Games entfaltet. Wie Gita Jackson von Kotaku schreibt, ist das Open-World-Weltraum-Adventure nicht nur an Features gewachsen, sondern auch hinsichtlich der Komplexität gereift. Gleichzeitig soll das Game nun aber einfacher zu spielen sein. Beispielsweise wurde das Crafting überarbeitet und der Bauvorgang durch ein besseres UI verfeinert.

HelloGamesTube

Viel Lob für neues Update

"Bei No Man's Sky ging es anfangs nur ums Entdecken, während es viele offene Baustellen gab. Die Entdeckung macht immer noch den Kern des Spiels aus, allerdings fühlt sich das Game mit Beyond nun so an, als würde man in einem lebendigen Universum leben", schreibt die Kotaku-Autorin. Auch die gesteigerte Performance und der verbesserte Multiplayer wird von der Frau gelobt: "Es fühlt sich nun so an, als würde man mit den anderen Spielern an einem gemeinsamen Ziel arbeiten".

"Der beste Grund, das Spiele wieder zu installieren"

Jeffrey Parkin von Polygon spricht ebenso von dem "bisher besten Update" für No Man's Sky. Unnötiges Grinding wurde laut dem Autor gegen spaßige Tätigkeiten ausgetauscht. Der Einstieg in das Universum soll nun auch nicht mehr so kompliziert und überwältigend sein. Man weiß nun, was zu tun ist und kann dabei auch viel mehr Spaß vorfinden. Lob gibt es auch für das überarbeitete UI, den VR-Modus und die Möglichkeit mit anderen Menschen die Galaxie unsicher zu machen. "Beyond ist der beste Grund, das Spiel wieder zu installieren", urteilt der Journalist.

"Klarer Schritt in die richtige Richtung"

Bei Metro ist man zuletzt zwar angesichts der Neuerungen begeistert, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass sich der Kern des Spiels nicht wirklich geändert hat und die Aliens immer noch eine Hintergrund-Rolle einnehmen. Auch der VR-Modus ist mit der aktuellen Hardware noch etwas limiert. "Das ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung des sich ständig weiterentwickelten Weltraum-Adventures", lautet das Fazit des Mediums.

HelloGamesTube

Von der Enttäuschung des Jahres zu Top-Titel gemausert

Beyond erschien am 14. August für PC, Playstation 4 und Xbox One. Hello Games wollte das nächste Update für No Man's Sky eigentlich stückeln, entschied sich dann aber im Laufe der Entwicklung, alles per riesigem Update zu bündeln. Das Spiel war zum Release vor drei Jahren einer der größten Spieleenttäuschungen des Jahres – im Laufe der Zeit hat sich das Game aber durch die sukzessive Weiterarbeit durchaus zu einem sehr guten Game gemausert. (red, 22.8.2019)