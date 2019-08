In dieser Galerie: 5 Bilder Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft

Age of Empires 2: Definitive Edition erscheint am 14. November 2019. Dies wurde von Microsoft im Rahmen der Gamescom verraten. Das Game wird sowohl im hauseigenen Microsoft Store erhältlich sein, aber auch über Steam bezogen werden können. Das neuaufgelegte Age of Empires wird außerdem Bestandteil des Spiele-Abonnements Xbox Game Pass for PC und des Xbox Game Pass Ultimate werden.

Xbox

Geringe Mindestanforderungen

Zugleich hat Microsoft auch die Mindestsystemanforderungen bereitgegeben: So bedarf es vier Gigabyte RAM, einen Intel Core 2 Duo oder AMD Athlon 5600+ beziehungsweise eine Geforce GT 520, Radeon HD 6850 oder Intel HD Graphics 3000. Um das Spiel nutzen zu können, muss außerdem Windows 10 installiert sein. Age of Empires 2: Definitive Edition bringt dafür 4K-Auflösung, ein überarbeiteter Soundtrack und die neuen Inhalte "Die letzten Khane" mit drei neuen Kampagnen und vier Kulturen mit sich. (red, 22.8.2019)