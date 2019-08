Die neue Kreditkarte von Apple. Foto: Apple

Nach Computern und Smartphones hat Apple nun ein neues Beschäftigungsfeld gefunden: Mit der "Apple Card" bietet das Unternehmen – zunächst in den USA – eine eigene Kreditkarte an. Diese soll es nicht nur als Nummer im Internet geben sondern auch als physisches Objekt. Apple legt dabei wie gewohnt viel Wert auf das Design, genau dieser Fokus hat aber nun unerfreuliche Nebeneffekte.

Aufpassen

Die Apple Card ist aus Titan gefertigt, was sich gut anfühlt aber auch gewisse Nebeneffekte hat. Der Hersteller warnt nämlich davor, die Karte mit gewissen Materialien in Kontakt zu bringen. Gerade Jeans-Stoff aber auch Leder können zu sichtbaren Verfärbungen führen. Wer das Aussehen seiner Apple Card schützen will, sollte sie also besser nicht einfach in die Jeans oder gar in eine Geldbörse aus Leder stecken. Diese Verfärbungen lassen sich nämlich auch nicht mehr rückgängig machen.

Kratzer

Zudem warnt Apple davor seine Karte direkt neben anderen Kreditkarten zu lagern. Das könnte nämlich zu Kratzern führen. Normale Verunreinigungen – etwa Fingerabdrücke – lassen sich hingegen sehr wohl entfernen. Allerdings rät Apple zu besonderer Vorsicht bei der Reinigung. Am besten solle man hier ein Mikrofasertuch mit einer Alkohollösung nutzen. (red, 22.8.2019)