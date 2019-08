Die Sonne schien über Paris, als sich am Donnerstagmittag zwei Antipoden aus den Reihen der EU-Staats- und -Regierungschefs im Hof des Elysée-Palasts die Hände schüttelten: Boris Johnson, neuerdings britischer Regierungschef und als solcher wohl auch während des Brexits am Ruder, und Emmanuel Macron, der zeit seines Amtes als französischer Staatspräsident besonders penibel die Interessen der Rest-EU vertreten hat.

Allzu viel Eindruck schien die Sonne auf die beiden Männer nicht gemacht zu haben. Die Fronten blieben, den freundlichen Mienen zum Trotz, hart. Vor allem was die umstrittene Backstop-Regelung betrifft, die besagt, dass Großbritannien nach der Frist Ende 2020 so lange im EU-Binnenmarkt bleibt, solange man für die irische Grenze keine Lösung gefunden hat. Für Johnson und die übrigen Brexit-Hardliner auf der Insel ist das ein No-Go, für Macron hingegen ein Muss – so wie für die anderen EU-Regierungschefs, allen voran jenen in Dublin.

Da geht's lang: Macron (li.) und Johnson reden über den EU-Austritt. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Wenig Neues in Paris

Ob das Treffen in Paris Substanzielles bringt, ist unklar. Die britische Regierung werde unter keinen Umständen Kontrollen an der irischen Grenze durchführen, versprach Johnson jedenfalls. Großbritannien müsse aber als Ganzes aus der EU austreten können, ohne Backstop, ohne die Gefahr, länger als notwendig im Binnenmarkt bleiben zu müssen. Man habe noch genug Zeit, einen guten Ersatz für den Backstop zu finden. Angela Merkel, die im Gespräch mit Johnson von 30 Tagen gesprochen hat, die man für einen neuen Deal über die Irland-Frage habe, hat am Mittwoch neuen Wind in die verfahrene Situation gebracht. Er fühle sich "bestärkt", sagte Johnson.

Schließlich habe das britische Volk für den Austritt gestimmt, und er, so der ehemalige Außenminister und Brexit-Frontmann, werde ihn nun exekutieren. "Die Geografie spricht für sich", drückte Macron hingegen die besondere Lage Großbritanniens aus. Wolle London auch noch so sehr hinaus aus der Union, Europa werde es nie verlassen. Für ein neues Abkommen fehle jedenfalls die Zeit, so Macron. (flon, 22.8.2019)