Neue Prozessoren von Intel. Grafik: Intel

Intel erweitert seine zehnte Core-Generation: Mit dem Comet Lake U gibt es nun neue Sechskern-Prozessoren für den Einsatz in Ultrabooks. Diese sind auf einen maximale Leistungsaufnahme von 15 Watt ausgerichtet.

Grundlagen

Als Herstellungsprozess verwendet Intel für die betreffenden Chips 14nm. In dieser Hinsicht hat das Unternehmen ja etwas Verwirrung in die 10. Core-Generation gebracht. So werden andere Comet-Lake-Chips im 10nm-Verfahren gefertigt. Parallel dazu liefert Intel unter dem Namen Comet Lake Y auch neue Quadcore-CPUs, die auf besonders niedrigen Stromverbrauch ausgelegt sind – der Leistungsrahmen liegt hier bei 4,5 Watt.

Generell gilt es bei der aktuellen Hardwaregeneration genau auf die Details zu achten, wie Golem betont. So haben die Comet Lake U/Y-Chips teilweise deutlich langsamere Grafikeinheiten als die parallel erhältlichen Ice Lake U/Y-Prozessoren – die aber meist bei der CPU-Leistung schwächer sind.

Ausblick

Erste Laptops mit entsprechenden Chips sollen bereits in den kommenden Wochen auf den Markt kommen, womit sie auch zeitgerecht für das Weihnachtsgeschäft verfügbar sein sollten. Insofern ist auch davon auszugehen, dass es einige davon bereits auf der Anfang September in Berlin abgehaltenen Elektronikmesse IFA zu sehen geben wird. (red, 22.8.2019)