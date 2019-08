An diesen Stränden kann man getrost die Hüllen fallen lassen, um nackt unter Gleichgesinnten in der Sonne zu baden oder im Meer zu schwimmen

Es gibt hunderte Strände, an denen es vollkommen legal (oder zumindest de facto legal) ist, sich am Meer zu sonnen, zu schwimmen – und zwar so, wie Gott einen schuf. Aber wo sind die besten Strände? CNN Travel hat die Antwort:

1. Black's Beach, La Jolla, USA

Black's Beach liegt unter den hundert Meter hohen Klippen von Torrey Pines und ist seit mehr als 50 Jahren der beliebteste Ort für Nudisten in Kalifornien. Es war einst der einzige legale FKK-Strand in den gesamten USA.

Black's Beach Foto: GettyImages/iStockphoto/Rocky89

Lang, breit und gesegnet mit großartiger Brandung ist der Strand über einen Pfad vom Torrey Pines Gliderport auf einer Klippe in der Nähe der University of California in San Diego zu erreichen.

Black's Beach, Torrey Pines Scenic Drive, San Diego, CA 92037

2. Lady Bay Beach, Sydney, Australien

Obwohl es manchmal so aussieht, als ob fast an jedem Strand in Australien Textilien nur optional sind, gibt es hier eine Reihe ganz offizieller FKK-Strände wie eben Lady Bay. (Auch bekannt als Lady Jane Beach.)

Lady Bay Beach Foto: GettyImages/iStockphoto/ClaraNila

Der Strand liegt im Süden des Hafens von Sydney und ist klein und schmal, aber für die Stadtlage sehr abgelegen. Auch die Felsvorsprünge rund um South Head werden zum Sonnenbaden genutzt.

Lady Bay Beach, Watson's Bay, Sydney, Australia

3. Buhne 16, Sylt, Deutschland

Auf der Nordseeinsel Sylt, mit einer selbst im Sommer durchschnittlichen Wassertemperatur von kühlen 17 Grad Celsius, muss man schon hart im Nehmen sein. Aber wahre Naturisten hält das nicht ab. Technisch gesehen ist auf allen Stränden Sylts Kleidung optional.

Sylt Foto: GettyImages/PPAMPicture

Aber die Buhne 16 war der erste Strand und ist nach wie vor der wichtigste Ort für ein FKK-Sonnenbad entlang der deutschen Küste. Strandbesucher können dort in den typischen blau-weiß gestreiften Strandkörben entspannen.

Buhne 16, Listlandstr. 133b, 25980 Kampen (Sylt), Deutschland; +49 4651 4996

4. Wreck Beach, Vancouver, Kanada

Wreck Beach ist mit einer Länge von 7,8 Kilometern einer der längsten FKK-Strände der Welt und besteht eigentlich aus einer Reihe von Sand-, Kieselstränden und Felsvorsprüngen, die sich am Ende von Point Gray befinden. Die Universität von British Columbia befindet sich auf der anderen Straßenseite und seit den frühen 1970er Jahren, als der Strand populär wurde, ziehen sich immer mehr Studenten und Professoren an diesem Strand aus. Immergrüne Bäume entlang der Küste und schneebedeckte Gipfel über dem Wasser ergänzen das kanadische Ambiente.

Wreck Beach, Vancouver, British Columbia; Canada + 604 224 5739

5. Red Beach, Kreta, Griechenland

Diese abgeschiedene Küste an der Südseite Kretas ist ein Hotspot zum Sonnenbaden. Der nach seinem ockerfarbenem Sand und Klippen benannte Red Beach (oder Kokkini Ammos) ist nach einer 20-minütigen Wanderung von Matala oder einer kurzen Bootsfahrt vom Ufer des Dorfes aus zu erreichen. Der Strand wurde in den 1960er Jahren von europäischen Hippies als Pionier bevölkert und bietet einen Verleih von Stühlen und Sonnenschirmen sowie eine funky kleine Bar namens Yiannis, die für ihre Mojitos bekannt ist. Hinweis: Die mysteriösen Felszeichnungen am Ende des Strandes sind eine moderne Kreation und definitiv keine alten minoischen Relikte.

Red Beach, Matala, Kreta 702 00, Griechenland

6. Anse de Grande Saline, Saint-Barthélemy, Frankreich

Während die Karibik voller wundervoller, entspannter Strände ist, ist dieser wilde, weiße Sandstrand auf der Rückseite von St. Barts einer der wenigen Orte auf den Inseln, an denen öffentliche Nacktheit toleriert wird (obwohl nacktes Sonnenbaden in St Barts technisch gesehen verboten ist).

Anse de Grande Saline Foto: GettyImages/iStockphoto/Christian Wheatley

Anse de Grande Saline (oder Saline Beach) ist ein Strand für Selbstversorger. Besucher müssen alles mitbringen, was sie für einen Tag an der Küste benötigen, insbesondere Sonnencreme, da es keinen Schatten gibt. Das L'Esprit, ein ausgezeichnetes französisches Restaurant, ist nur wenige Gehminuten entfernt und einen Besuch wert. Aber bitte nur angezogen.

Anse de Grande Saline, Saint-Barthélemy

7. Platja des Cavallet, Ibiza, Spanien

Der offizielle FKK-Strand Es Cavallet liegt zwischen den tiefblauen mediterranen und bunten Salzpfannen in der Nähe von Ibizas südlichstem Punkt und ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Nackte Sonnenanbeter sind jedoch nicht die Einzigen, die diese Gegend besuchen. Diese hellrosa Gestalten, die im Hintergrund auf und ab gehen, sind keine sonnenverbrannten Touristen, sondern Flamingos, die sich gerne in den seichten Salinen sammeln.

Platja des Cavallet, 07818, Balearische Inseln, Spanien

8. Little Beach, Maui, Hawaii, USA

Little Beach Foto: GettyImages/iStockphoto/7Michael

Little Beach gehört zum Makena State Park an der Südostküste der Insel und überblickt ein nationales Meeresschutzgebiet, das für seine Meeresschildkröten, Delfine, Wale und tropischen Fische bekannt ist. Knorrige Bäume hinter dem Sandstrand spenden ein wenig Schatten. Die geschützte Bucht eignet sich gut zum Schwimmen.

Little Beach, Makena State Park, Makena Rd, Kihei, HI 96753, USA

9. Cap d'Agde Plage, Agde, Frankreich

Das Cap d'Agde Naturist Village, manchmal auch "Naked City" genannt, ist das weltgrößte Strandresort mit "Bekleidungsoption" und zieht in der Hochsaison an jedem Tag bis zu 40.000 Gäste an. Besucher können nackt sein, wo immer sie wollen – und so Restaurants und Geschäfte, Postämter oder Banken besuchen, ihr Boot segeln oder am langen öffentlichen Strand faulenzen (wo Nacktheit obligatorisch ist, auch für diejenigen, die nicht im Resort übernachten). Übernachten kann man im FKK-Hotel, auf dem Campingplatz oder in Appartments.

Cap d'Agde Naturist Village, Rond-Point du Bagnas, 34300 Agde, France; +33 4 67 26 00 26

10. Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Südafrika

Südafrikas einziger offizieller FKK-Strand – vielleicht der einzige auf dem gesamten afrikanischen Kontinent – befindet sich im Naturschutzgebiet Mpenjati südlich von Durban.

Seinen offiziellen Status hat der Strand seit 2014, was eine Liste von Verboten mit sich brachte: Anstarren, Fotografieren, anzügliches Verhalten usw. sind nicht erlaubt. Lokale Geistliche und andere protestieren allerdings weiterhin gegen die Nackedeis.

Mpenjati Nature Reserve, Palm Beach, Port Edward, Südafrika

11. Playa Zipolite, Oaxaca, Mexiko

Der Strand wurde in den 1960er Jahren von mexikanischen und amerikanischen Hippies als FKK-Paradies entdeckt. Er erstreckt sich über eine Länge von etwa zwei Kilometern mit felsigen Klippen an beiden Enden. Er ist als Strand mit optionaler Kleidung berühmt (obwohl das eigentlich nicht legal ist). Während der Hauptstrand von günstigen Hotels und Cafés gesäumt wird, bietet ein winziger Sandstreifen am östlichen Ende, der Playa del Amor, weitaus mehr Privatsphäre.

Playa Zipolite, San Pedro Pochutla, Oaxaca, Mexico

12. Neve Midbar, Totes Meer, Israel

Das Neve Midbar am nördlichen Ende des Toten Meeres ist ein kleines, privates Resort mit einem Teil, der für FFK-Anhänger reserviert ist. Es ist der einzige Ort im Nahen Osten, an dem man sicht nackt im Toten Meer treiben lassen kann.

Neve Midbar Beach, Totes Meer, Israel

13. Praia Massarandupió, Bahia, Brasilien

Der FKK-Strand an der Küste Bahias befindet sich zwei Autostunden nördlich von Salvador und ist etwa einen Kilometer vom Parkplatz entfernt.

Praia Massarandupió, Bahia, Brasilien

14. Spiaggia di Guvano, Vernazza, Italien

Am wunderschönen Cinque Terre gelegen, könnte dieser italienische Nacktstrand einem Film entsprungen sein. Ein weiterer Pluspunkt: Er ist nur über einen alten, verlassenen Eisenbahntunnel (mit Taschenlampe) auf einem Weg vom Dorf Corniglia aus zu erreichen. Guvano ist absolut schlicht und verfügt über keinerlei touristische Einrichtungen. Das sollte man bei einem Besuch bedenken. Der Strand besteht aus Kiesel, aber das Wasser ist klar, sauber und wunderschön.

Spiaggia di Guvano, 19018 Vernazza, SP, Italien

15. Haulover Beach Park, Miami, Florida

Haulover ist der beliebteste öffentliche FKK-Strand in den USA. Weißer Sand und warmes Wasser locken jedes Jahr mehr als 1,3 Millionen Menschen an.

Haulover Beach Park Foto: GettyImages/iStockphoto/GabrielPevide

Der Teil mit optionaler Kleidung, der an beiden Enden mit Zäunen markiert ist, bietet Leihliegen und -schirme sowie Rettungsschwimmer. Die größte Menschenmenge versammelt sich während der National Nude Recreation Week im Juli und immer dann, wenn Haulover versucht, einen neuen Guinness-Weltrekord für "Skinny Dipping" aufzustellen.

Haulover Beach Park, 10800 Collins Ave, Miami Beach, FL 33154; + (305) 944-3040 (red, 27.8.2019)