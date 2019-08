Die ORF3-Doku "Mit Hitler im Krieg" von Regisseur Alfred Schwarz widmet sich in drei Teilen jenen schicksalshaften Septembertagen im Jahr 1939, die den Untergang Polens bedeuteten und zieht dabei auch Vergleiche zu Österreich, was eine mögliche Verteidigung des Landes bedeutet hätte. Foto: ORF

Der ORF widmet dem Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September vor 80 Jahren einen umfassenden Programmschwerpunkt. Ab 30. August steuern Fernsehen, Radio und TVthek Inhalte bei, darunter zahlreiche Erstausstrahlungen. Der ORF stellte die Pläne am Donnerstag vor.

Der Programmschwerpunkt startet am 30. August in ORF 2 um 21.05 Uhr mit einer Ausgabe von "Menschen & Mächte" mit dem Titel "Blutiges Edelweiß" über den Mythos Gebirgsjäger im Zweiten Weltkrieg. Um 22.45 Uhr folgt "Universum History" über die australische Widerstandskämpferin Nancy Wake.

Am Tag vor dem Beginn des Kriegsausbruchs 1939 meldet sich Tarek Leitner mit einer Sondersendung um 17.05 Uhr auf ORF 2. Bis 18.50 Uhr erinnert am 30. August ein Beitrag an die Ereignisse in den Bundesländern. Die Historikerin Brigitte Bailer und der Historiker Stefan Karner analysieren live.

Am 1. September widmet sich Tarek Leitner wieder live im Hauptabendprogramm von ORF 2 dem Thema. Korrespondenten und Hugo Portisch analysieren Hitlers Eroberungsfeldzüge, die Kriegserklärung an die Amerikaner und die letzthin apokalyptische Niederlage des "Dritten Reichs" im Mehrfrontenkrieg im Mai 1945.

Um 22.25 Uhr folgt die sehenswerte Doku "Kulenkampffs Schuhe" von Regina Schilling, die zeigt, wie die Traumata der Vergangenheit auch in der Sozialisation der Filmemacherin verschwiegen wurden.

"Widerstand im Reich der Mitte" thematisiert eine weitere Ausgabe von "Universum History" am Freitag, 6. September.

Am Sonntag, 15. September folgt "Vor der Morgenröte" mit Josef Hader in der Rolle Stefan Zweigs unter der Regie von Maria Schrader und Jan Schomburg.

Widerstand gegen Zwangssterilisation und NS-Euthanasie leistete Anna Bertha Königsegg. An die "Schwester Courage" erinnert die "Kreuz & quer"-Dokumentation am 24. September.

Kindertransporte und "Lebensborn" sind Inhalt zweier weiterer "Menschen & Mächte"-Dokumentationen am 7. November.

Auf ORF 3 startet der Schwerpunkt am 24. August mit Dokumentationen über den Polen-Feldzug. Der 31. August wird zum Thementag mit Beiträgen ab acht Uhr früh. Um 20.15 Uhr stehen drei Teile der Dokumentation "Mit Hitler im Krieg" auf dem Programm. Der 1. September steht ebenfalls im Zeichen des Gedenkens mit Filmen und Dokus ab 9.55 Uhr. Am 7. September werden die "Kriegsjahre in Österreich" in zwei Teilen ab 20.15 Uhr reflektiert.

Für das Projekt "Geschichte erzählt von den Menschen, die sie erlebt haben" sucht der Infosender Zeitzeugen. Mehr als 120 haben sich bisher gemeldet, sagt ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

Auf Ö1 stellen sich ab 26. August "Gedanken", "Radiokolleg", "Betrifft: Geschichte", "Journal Panorama" und "Dimensionen" in den Dienst der Erinnerung. Am Samstag, 7. September ist überdies Bertolt Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" auf Wienerisch aus dem Jahr 1972 zu hören – mit Lya Dulizkaya, Wolfgang Gasser, Kurt Sobotka.

Ein themenbezogenes Videoarchiv für den Unterricht, "ORF-TVthek Goes School", hält Dokumentationen etwa über Oskar Schindler, Irene Harand und Arik Brauer sowie die Rede Michael Köhlmeiers am Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus bereit. (red, 22.8.2019)