Chemnitz – An den 35-Jährigen Daniel H. erinnert heute am Gehsteig an der Brückenstraße in Chemnitz eine schlichte graue Tafel. Darauf ist ein Friedenszeichen zu sehen, unter dem Namen Daniel H. ist sein Todesdatum zu lesen: 26. 8. 2018.

Nun, ein Jahr später, fiel das Urteil. Alaa S., ein 23-jähriger Syrer, wurde am Donnerstag zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt – wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann vor dem deutschen Bundesgerichtshof angefochten werden. Der Richterspruch erging nicht in Chemnitz, sondern in der sächsischen Landeshauptstadt. Dort hatte der Prozess aus Sicherheitsgründen stattgefunden, denn Chemnitz war nach der Tat lange aufgewühlt gewesen und nicht aus den Schlagzeilen gekommen.

Aufmarsch mit Rechtsextremen

In der Nacht zum 26. August des Vorjahrs war der Deutsch-Kubaner Daniel H. mit Freunden auf dem Chemnitzer Stadtfest unterwegs gewesen. Gegen drei Uhr morgens geriet die Gruppe mit anderen in Streit. H. wird durch Messerstiche schwer verletzt, zwei andere Männer werden verletzt, H. stirbt kurz darauf im Krankenhaus.

Obwohl noch nicht klar ist, was tatsächlich passiert ist, rufen am Tag darauf – einem Montag – rechte Gruppen im Netz zu Demonstrationen auf. Am späten Nachmittag versammeln sich ohne Anmeldung hunderte Menschen am berühmten Karl-Marx-Monument. Sie ziehen durch die Innenstadt, viele werfen mit Flaschen und Steinen. Die Polizei ist mit zu wenigen Kräften vor Ort. Noch mehr Demonstranten, darunter gewaltbereite Neonazis, kommen am Abend und folgen einem Aufruf der rechtspopulistischen Initiative "Pro Chemnitz". Zuvor war Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags gegen Alaa S. und einen 22-jährigen Iraker ergangen, der Iraker kam später wieder frei, ein weiterer Tatverdächtiger ist nach wie vor flüchtig.

Bei der Demo wird der Hitlergruß gezeigt, es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, 20 Menschen werden verletzt. Tags darauf nimmt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Stellung und sagt jenen Satz, der die Stadt und auch die Bundesregierung noch lange beschäftigen wird: "Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden, dass es Zusammenrottungen gab."

Vertrauen erschüttert

Chemnitz kommt lange nicht zur Ruhe, viele Bewohner wehren sich dagegen, als "braune Bürger" abgestempelt zu werden. Es gibt Demonstrationen von Rechten und Gegendemos. Und auch die Bundesregierung bekommt ein großes Problem: Hans-Georg Maaßen, damals noch Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, widerspricht Merkel. Er sagt, auf dem Video seien keine "Hetzjagden" zu sehen. Das Vertrauen ist erschüttert, da Maaßen auch Kontakte zur AfD nachgesagt werden. Man beschließt, Maaßen abzuberufen und zum Staatssekretär im Innenministerium zu machen. Als herauskommt, dass sein Gehalt dadurch steigt, schlittert die Koalition in eine ernsthafte Krise. Schließlich wird Maaßen pensioniert.

Viele hätten sich gewünscht, dass das Gericht sein Urteil – wie angekündigt – erst am 29. Oktober verkündet, also nach der Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Doch das Gericht, sprach sein Urteil schon am Donnerstag.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragt, die Verteidigung einen Freispruch mangels Beweisen, da sich der Prozess hauptsächlich auf Zeugenaussagen gestützt hatte. Alaa S. hat vor Kurzem dem "ZDF-Magazin" ein Interview gegeben und abgestritten, ein Messer angefasst zu haben. Er sagte: "Ich habe Angst vor jedem hier, ich habe Angst vor den Mitgefangenen, ich habe Angst vor den Beamten. Ich habe sogar Angst vor dem Gericht." "Pro Chemnitz" hat für den Sonntag wieder zu einer Demonstration aufgerufen. (Birgit Baumann aus Berlin, 22.8.2019)