Am 14. November wird "Age of Empires 2: Definitive Edition" und erstes Gameplay zu "Age of Empires 4" veröffentlicht. Foto: Microsoft

Im Vorfeld der Gamescom 2019 hat Microsoft spannende Neuigkeiten zu Age of Empires versprochen. Viele Beobachter hatten damit gerechnet, dass es Neuigkeiten zu Age of Empires 4 geben wird. Daraus wurde aber nichts. Stattdessen gab es News zu Age of Empires 2: Definitive Edition.

Windows

Erstes Gameplay bei Fan-Event

Gegenüber Gamestar wurde nun aber klargestellt, dass Microsoft am 14. November erstes Gameplay von Age of Empires 4 zeigen wird. Dies wurde von Xbox-Manager Aaron Greenberg bestätigt. An diesem Tag findet nämlich das Fan-Event XO19 in London statt. Wie der nächste Teil des Strategiespiels aussehen wird, wird man dann erfahren.

Forgotten Empires

Release weiterhin unklar

Wann Age of Empires 4 erscheint, ist noch immer offen. Ein Nachfolger der totgeglaubten Strategie-Hit-Serie wurde im August 2017 angekündigt. Seither ist es still um das Game geworden. Fans der Reihe können aber zumindest mit einem Remaster des zweiten Teils die wohl noch längere Wartezeit überbrücken. Age of Empires 2: Definitive Edition erscheint am 14. November. (red, 22.8.2019)