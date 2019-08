Kate Winslet als Dr. Mears auf der Suche nach Antworten im Fall eines tödlichen Virus, der die Menschheit bedroht. "Contagion" um 22.50 Uhr auf ProSieben Foto: ORF

20.15 ROMANZE/TANZFILM

Dirty Dancing (USA 1987, Emile Ardolino) Mit Patrick Swayze und Jennifer Grey: Die siebzehnjährige Francis Houseman aka Baby (Grey) langweilt sich im Urlaub mit ihren Eltern zu Tode, bis sie eines Abends die andere Seite des Hotels, in dem ihre Familie wohnt, kennenlernt. Auf einer Party der Angestellten trifft sie unter anderem auf den Tanzlehrer Johnny (Swayze), der dringend eine neue Tanzpartnerin für einen bevorstehenden Wettbewerb braucht – Baby bietet ihre Hilfe an. Während der Proben kommen sich die beiden näher. Bis 22.20, ATV

22.15 DOKUMENTATION

Oasis: Supersonic Matt Whitecross dringt mitten ins Herz der beiden Musiker und Brüder Noel und Liam Gallagher und ihrer Indie-Band Oasis vor. Der Ausgangspunkt des Films wird von ihrem Konzert in Knebworth Park 1996 gebildet, für das sich rund zweieinhalb Millionen Fans um Tickets bemüht hatten. Im Mittelpunkt steht, neben deren Musik, die Beziehung der Brüder zueinander. Bis 0.15, Arte

22.05 ACTION-THRILLER

Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit(Déjà Vu, USA, Großbritannien 2006, Tony Scott) Ein Wettlauf gegen die Zeit: Sprengstoffexperte Doug Carlin (Denzel Washington) versucht mithilfe neuer Technologie des FBIs – eines Geräts mit dem man in die Vergangenheit blicken kann – ein Attentat auf einer Fähre in New Orleans aufzuklären. Im Laufe seiner Ermittlungen versucht er selbst, in der Zeit zurückzureisen und den Attentäter aufzuhalten. Bis 0.10, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Große Völker der Geschichte Der dritte und letzte Teil der Reihe: die Wikinger aus dem hohen Norden Europas. Alles über das Vermächtnis der Seefahrer und Räuber von ca. 793 bis 1050 nach Christus – präsentiert mittels nachgefilmter Spielszenen und in Zusammenarbeit mit zwei Historikern (darunter der österreichische Skandinavist Rudolf Simek). Bis 23.20, ORF 2

22.50 THRILLER

Contagion(USA, Vereinigte Arabische Emirate 2011, Steven Soderbergh) Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) bricht nach ihrer Heimkehr von einer Dienstreise aus Asien zusammen und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Diagnose: Es handelt sich um ein tödliches Virus, das sich rapide quer über den Globus auszubreiten droht. Nur Ehemann Mitch Emhoff (Matt Damon) scheint immun zu sein. Dr. Mears (Kate Winslet) versucht unter Hochdruck, die Ausbreitungsgeschichte des Erregers zu analysieren. Bis 0.50, ProSieben

Warner Bros. DE

0.00 DOKUMENTATION

Games-Nacht Anlässlich der Gamescom 2019 ist das Abendprogramm Dokumentationen wie Gaming the Real World, Indie Game: The Movie, Von Pong zu Pokémon – Die Geschichte der Videospiele sowie anderen Bereichen wie beispielsweise der Videospielmusik und leibhaftigen "Zockern" gewidmet – darunter auch Jugendliche mit Spielsucht. Bis 4.15, Phoenix