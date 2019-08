In dieser Galerie: 2 Bilder Rettungskräfte im Einsatz. Foto: AP/Bartlomiej Jurecki Ein polnischer Hubschrauber vom Typ PZL W-3 Sokół bringt Bergwanderer in Sicherheit. Foto: AP/Bartlomiej Jurecki

Zakopane – Bei einem heftigen Gewitter im polnischen Teil des Tatra-Gebirges sind am Donnerstag zumindest vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Vier Personen wurden teils schwer verletzt. Sie wurden auf dem Gipfel des Berges Giewont vom Blitz getroffen, teilte der Chef der örtlichen Rettungskräfte, Jan Krzysztof, nach Angaben polnischer Medien mit.

Laut dem Fernsehsender TVN24 war der Blitz in ein großes Metallkreuz auf dem Gipfel in der Nähe des bekannten Wintersportzentrums Zakopane eingeschlagen, wo sich zu diesem Zeitpunkt eine große Touristengruppe aufhielt. Vier Hubschrauber waren im Einsatz, um Wanderer in Sicherheit zu bringen.

Das Gewitter über Zakopane.

Der Wetterumschwung war den Berichten zufolge plötzlich gekommen, sodass das Gewitter zahlreiche Touristen im Tatra-Gebirge überraschte. Trotz anhaltend schlechten Wetters brach ein Rettungshubschrauber auf, um nach Opfern zu suchen.

Premierminister Mateusz Morawiecki kündigte an, umgehend nach Zakopane reisen zu wollen. (red, APA, AFP, 22.8.2019)