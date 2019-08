Neuwahlen will in Italien außer der Lega kaum jemand. Umso intensiver wird über eine Regierung von Sozialdemokraten und Fünf Sternen verhandelt

Die Sondierungsgespräche von Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella mit den Parteispitzen sind in ihre heiße Phase getreten: Das Staatsoberhaupt hat im Quirinalspalast die Chefs der großen Parteien empfangen.

Am Donnerstag gaben sich Italiens Spitzenpolitiker im Quirinalspalast die Klinke in die Hand. Schon am Vormittag waren Sozialdemokratenchef Nicola Zingaretti und Ex-Premier Paolo Gentiloni dran. Foto: REUTERS / Yara Nardi

Nicola Zingaretti vom sozialdemokratischen PD erklärte nach dem Treffen mit Mattarella, dass seine Partei grundsätzlich zu Verhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung zur Bildung einer neuen Regierung bereit sei.

Die Gespräche mit den Fünf Sternen, nach deren Gründer Beppe Grillo auch Grillini genannt, waren für den Abend anberaumt; mehrere Vertreter der Protest bewegung hatten bereits zuvor angedeutet, dass auch sie grundsätzlich offen für eine Koalition mit den Sozialdemokraten seien.

Harte Bedingungen

Die beidseitige Bereitschaft zu Verhandlungen bedeutet freilich noch lange nicht, dass eine solche Regierung auch tatsächlich zustande kommen wird. Zingaretti hat harte Bedingungen gestellt: Unter anderem verlangte er ein klares Bekenntnis zur Verankerung Italiens in der EU und in der Eurozone, die Aufhebung der beiden Anti-Migranten- und Anti-NGO-Dekrete des bisherigen Innenministers Matteo Salvini sowie eine präventive Einigung auf die wichtigsten Eckpfeiler des neuen Staatshaushalts. Die neue Regierung, so Zingaretti, müsse für eine "klare politische Wende" stehen und als zeitlichen Horizont das natürliche Ende der Legislatur in dreieinhalb Jahren anpeilen.

Im Rahmen seiner Forderung nach "Diskontinuität" schloss Zingaretti außerdem aus, dass der neue Premier zugleich der alte, also Giuseppe Conte, sein könnte: "Wir können nicht einfach als Ersatz für die Lega in eine neue Regierung mit dem alten Regierungschef eintreten: Das wäre nicht seriös", betonte der PD-Chef. Um Conte den definitiven Abschied aus dem Palazzo Chigi, dem Amtssitz des italienischen Minister präsidenten, zu versüßen, könnte ihn die neue Regierung in Brüssel als EU-Kommissar vorschlagen, heißt es in Rom.

Gerüchte über Frau an der Regierungsspitze

Laut den üblichen "gut unterrichteten Kreisen" könnte die Bildung einer neuen Koalition aus Fünf Sternen und PD im besten Fall dazu führen, dass auch Italien erstmals eine Frau an der Spitze der Regierung haben wird. Namen kursierten allerdings noch keine konkret.

Staatspräsident Mattarella hat den beiden möglichen neuen Koalitionspartnern indes zu verstehen gegeben, dass er sich nicht auf wackelige und möglicherweise kurzlebige Kompromisse einlassen werde. Den Namen des neuen Regierungschefs oder der Regierungschefin will das Staatsoberhaupt bis Montag auf seinem Schreibtisch haben.

Sollten sich die Fünf Sterne und der PD nicht auf ein klares politisches Programm einigen, das sie in den nächsten dreieinhalb Jahren umsetzen könnten, gäbe es nur einen Ausweg aus der aktuellen Regierungskrise: Neuwahlen bereits im Herbst, höchstwahrscheinlich am 27. Oktober. Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl würde Mattarella eine Übergangsregierung einsetzen.

Drohender 31. Dezember

Die Eile des Staatspräsidenten ist dadurch begründet, dass im Fall von Neuwahlen die Zeit für die Ausarbeitung des neuen Staatshaushalts knapp wäre: Das Parlament muss das Budget bis spätestens 31. Dezember verabschieden, da ansonsten automatisch die Mehrwertsteuer erhöht würde. Durch diesen von Rom mit Brüssel vereinbarten Stabilitätsmechanismus soll eine weitere drastische Neuverschuldung des ohnehin hochverschuldeten Landes verhindert werden. Um die automatische Steuererhöhung zu verhindern, müssen die neue Regierung und das Parlament ins gesamt 23 Milliarden Euro an Ausgabenkürzungen und Mehr einnahmen beschließen – keine leichte Aufgabe angesichts der bereits leeren Staatskasse. (Dominik Straub aus Rom, 22.8.2019)