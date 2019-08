In dieser Galerie: 2 Bilder Bald gehen die US Open los. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Minas Panag Dominic Thiems Hälfte. Screenshot

New York – Dominic Thiem trifft zum Auftakt der am Montag beginnenden US Open erstmals auf den Italiener Thomas Fabbiano. Der als Nummer vier gesetzte Österreicher, der am Donnerstag ein Training mit Roger Federer absolviert hat, befindet sich in der gleichen Tableau-Hälfte wie Rafael Nadal (ESP-2). Gegen Fabbiano (87. der Weltrangliste) hat Thiem noch kein Match gespielt. In Runde zwei würde der Kasache Alexander Bublik, den Thiem bei den French Open bezwingen konnte, oder ein Qualifikant warten.

Erinnerungen. US Open Tennis Championships

Für den Österreicher sind es seine sechsten US Open, er tritt zum 24. Mal bei einem der vier Major-Turnier an. Im Vorjahr hatte Thiem erstmals außerhalb der French Open bei einem Major das Viertelfinale erreicht. In diesem war er erst nach einem Fünfsatzkrimi Nadal unterlegen. Ein Rematch in Flushing Meadows könnte es mit dem Spanier dieses Jahr erst im Halbfinale geben.

Bei den Frauen kommt es schon in der ersten Runde zu einem großen Kracher: Serena Williams (USA) trifft auf die Russin Maria Scharapowa. (APA, red, 22.8.2019)