In Zusammenarbeit mit dem Italienischen Illustrator Andrea de Santis – Werbelinie ist in den Duty-free-Shops in zwanzig Ländern in Europa und Asien sowie in Australien zu sehen

Wien – Erinnerungen an Reiseimpressionen und den Flair einzelner Orte will das Kosmetiklabel Elizabeth Arden mit seiner aktuellen "Sense of Place"-Kampagne wecken. Für die kreative Umsetzung des globalen Auftritts ist die Wiener Werbeagentur Merlicek & Partner verantwortlich. Die Werbelinie ist in den Duty-free-Shops von Flughäfen in zwanzig Ländern in Europa und Asien sowie in Australien zu sehen. Die Illustrationen dazu kommen vom italienischen Illustrator Andrea de Santis.

Foto: Merlicek & Partner

"Die Reisenden begegnen damit nochmals dem, was sie in dem jeweiligen Land gesehen und erlebt haben", sagt dazu Franz Merlicek. "Die Idee hinter den Sujets ist, dass ein im Duty-free-Shop erworbenes Elizabeth Arden-Produkt noch lange an die Stadt, das Land erinnert, in dem man gerade so viel gesehen und erlebt hat."

Foto: Merlicek & Partner

Eine junge Frau, deren Look von Sujet zu Sujet lokal angepasst erscheint, soll als weiteres zentrales Element die Zielgruppe verkörpern. Länderspezifische Kofferaufkleber, von historischen Vorbildern inspiriert, auf den Beauty-Cases runden die Gestaltung ab.

Foto: Merlicek & Partner

(red, 23.8.2019)