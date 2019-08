Der Klimaschutz ist ein zentrales Thema im Wahlkampf. Wie man allerdings CO2-Emissionen am effektivsten reduziert und Anreize in der Bevölkerung für ein CO2-reduzierteres Leben schafft, da sind sich Politiker und auch Experten uneins. Die einen sprechen sich für eine nationale CO2-Steuer mit gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit aus, die anderen pochen auf globale Lösungen.

Wie argumentieren die STANDARD-User in der Debatte über die CO2-Steuer?

Pro von Poster "nucleus" "Ob es nun CO2-Steuer heißt oder nicht, aber es gehört allerdringendst eine empfindliche Verteuerung für fossile Brennstoffe her. Benzin, Diesel und Gas sind viel zu billig! Die CO2-Diskussion ist übertrieben und überbewertet, es geht einfach darum, dass man endlich aufhören muss, fossile Brennstoffe in diesem Ausmaß zu verbrauchen, und es gibt inzwischen Alternativen (E-Fahrzeuge, Wärmepumpe usw.), für die man Anreize schaffen muss. Eine schrittweise, aber empfindliche Verteuerung fossiler Brennstoffe wäre das allerbeste Mittel, es ist sehr leicht administrierbar und transparent, und es würde augenblicklich und vor allem über die Zeit zunehmend die Attraktivität alternativer Antriebe und Heizsysteme bevorteilen, das gehört dringend getan!" Kontra von Poster "qrutzz" "Geht leider nur im Konzert

So wichtig und begrüßenswert eine CO2-Lenkungsabgabe auch wäre, ein Alleingang bedeutet eine Gefährdung des Wirtschaftsstandortes. Handel, Transport, Flugverkehr machen an den Grenzen nicht halt. Hier muss zumindest europäisch gedacht werden. Der zweite und mindestens genauso entscheidende Punkt ist die aufkommensneutrale Ausgestaltung. Aus Erfahrung wissen wir, dass bei solchen Maßnahmen immer viel Geld 'versickert'. Ein umfassendes Konzept muss durchgerechnet werden, um sicherzustellen, dass zwar Lenkungs- und Steuerungseffekte entstehen, aber die Steuerbelastung insgesamt nicht steigt und keine falsche Umverteilung entsteht, wo alle, die es sich leisten können, profitieren und Einkommensschwache auf der Strecke bleiben."

Wie ist Ihre Position in dieser Debatte?

Was spricht für und was gegen eine CO2-Steuer? Was kann zum Klimaschutz beigetragen werden? Und was wären Sie bereit, in Kauf zu nehmen, damit die CO2-Emissionen reduziert werden? Begründen Sie Ihre Meinung im Forum! (wohl, 26.8.2019)