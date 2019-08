Foto: Ocean Viking via Reuters

Das Rettungsschiff der Ocean Viking befindet sich seit Tagen in internationalen Gewässern zwischen Malta und Italien und wartet auf eine Erlaubnis zum Anlegen. Die beiden Staaten verweigern Hilfsorganisationen und ihren Rettungsschiffen immer wieder das Anlegen, so auch jetzt bei dem Rettungsschiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen. An Bord befinden sich laut Angaben der NGOs 356 Gerettee, darunter 103 Minderjährige.

Nun hat sich Portugal angeboten, 35 der aus dem Mittelmeer geretteten Migranten aufzunehmen. Die portugiesische Regierung erklärte, dass auch Frankreich, Deutschland, Rumänien und Luxemburg bereit seien, einige der insgesamt 356 Geretteten aufzunehmen. Portugal sei immer bereit, zu helfen, aber für die anhaltende Migration sei eine umfassende europäische Lösung nötig, hieß es.

Wenig Vorräte

"Jeden Tag verschlechtert sich die Situation", sagte der Arzt an Bord, Luca Pigozzi. Die normalen Essensrationen reichten nur noch für fünf Tage. Zudem gebe es die Befürchtung, dass sich der Zustand einiger Migranten rapide verschlechtern könnte. Für die Crew wird es immer schwieriger, den Geretteten zu erklären, warum sie nicht an Land gehen dürfen, heißt es in einer Stellungnahme an den STANDARD. Sie haben Angst, dass sie nach Libyen zurückgebracht werden, wo viele von ihnen Folter ausgesetzt waren.

Die Fahrt nach Portugal würde mehrere Tage dauern. Vor einer ähnlichen Situation stand das Rettungsschiff Open Arms erst . Vor der Küste Lampedusas harrte das Boot der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms fast drei Wochen aus bis es nach einer Anordnung eines sizilianischen Staatsanwalts doch anlegen durfte. Dem vorangegangen war eine Inspektion des Schiffes durch italienische Beamte und zwei Ärzte. Zuvor bot Spanien seine Häfen an, die Crew sah sich angesichts der prekären Lage an Bord aber nicht darüber hinaus, die Reise fortzusetzen. (red, 23.08.2019)