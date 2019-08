Im Jahr 2018 wurden 21.236 illegal eingereiste Menschen aufgriffen. Foto: Regine Hendrich

Das Bundeskriminalamt (BK) hat am Freitag den Schlepperbericht 2018 veröffentlicht. Dieser zeigt: Die illegale Migration nach Österreich geht zurück. Im vergangenen Jahr wurden 21.236 illegal eingereiste Menschen aufgriffen, das entspricht einem Rückgang um 23,5 Prozent gegenüber 2017. Die Bekämpfung illegaler Migration bleibe aber eine Herausforderung, betonten die Experten vom BK.

Denn "zuletzt wurden in Europa wieder mehr Geschleppte aufgegriffen als 2018", sagte Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im BK. Zum Teil seien "sehr gefährliche Schleppungen" entdeckt worden, bei denen die Migranten in Containern und Lkw versteckt waren. "Es ist daher im nationalen und europaweiten Interesse, nur geregelte Migration nach Europa zu erlauben", wurde Franz Lang, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, in einer BK-Aussendung zitiert.

Der Rückgang im Jahr 2018 erklärt sich laut Tatzgern etwa dadurch, dass die Schlepper auf andere Routen zurückgriffen und Österreich mieden. "Außerdem ergaben Befragungen von Geschleppten, dass sich Österreich nicht mehr unter den Top-fünf-Zielländern befand." Ein weiterer Grund war der Rückgang der Kriegshandlungen in Syrien und das Festhalten der Türkei an dem mit der EU verhandelten Migrationspakt.

Afghanistan vor Irak

Die Zahl der aufgegriffenen Migranten, die durch Menschenschmuggler ins Land gebracht wurden, ging von 8.994 (2017) auf 2.843 zurück (Abnahme von 68,4 Prozent). Die übrigen illegal eingereisten Personen, die im vergangenen Jahr von den Behörden entdeckt wurden, waren ohne Schlepperhilfe ins Land gekommen.

Nach wie vor gab es die meisten festgestellten illegalen Grenzübertritte aus Italien (5.170 Personen, 51,3 Prozent), Ungarn (1.648 Personen, 16,4 Prozent) und Deutschland (1.431 Personen, 14,2 Prozent). Die meisten Geschleppten kamen 2018 aus Afghanistan (443; 2017: 1.686), dem Iran (317; 2017: 440), Syrien (303; 2017: 763), dem Irak (236; 2017: 587) und Nigeria (202, 2017: 734). Bei den rechtswidrig eingereisten bzw. aufhältigen Personen lagen Staatsangehörige aus Nigeria (2.138; 2017: 3.055) an erster Stelle, gefolgt von Serbien (1.245; 2017: 782), Afghanistan (1.095; 2017: 1.258), Indien (821; 2017: 571) und Pakistan (759; 2017: 1.472).

Die meisten Aufgriffe wurden im Bezirk Innsbruck-Land mit 1.998 verzeichnet. Es folgen der Bezirk Kufstein mit 1.705 sowie die Bezirke Bruck an der Leitha (1.648), Baden (1.293) und Wien-Josefstadt (1.291).

"Erhebliches Migrationspotenzial"

Für Österreich waren 2018 drei Schleppungsrouten von Relevanz: Die östliche Mittelmeerroute bzw. westliche Balkanroute führt von Pakistan und Afghanistan durch den Iran in die Türkei und weiter über Bulgarien oder Griechenland Richtung West-, Zentral- und Nordeuropa. Geschleppt werden hier überwiegend syrische, afghanische und pakistanische Migranten. Die zweite, die westliche Mittelmeerroute, hat ihren Ausgangspunkt in Marokko, wobei die Flüchtlinge hier versuchen, über den Seeweg nach Spanien zu gelangen. Die dritte Route, die zentrale Mittelmeerroute, hat ihren Ursprung in den Staaten Nordafrikas, insbesondere Libyen, und führt ebenfalls über den Seeweg. Hauptsächlich handelt es sich um Personen aus Nigeria, Marokko, Gambia, Algerien und Somalia.

Die sinkenden Zahlen des Jahres 2018 dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass "ein erhebliches Migrationspotenzial" in Afghanistan vorhanden sei, heißt es im Bericht. "Solange die USA mit ihren verbündeten Staaten in Afghanistan militärisch wirksam sind, wird sich an dieser Situation kaum etwas ändern." Aufgrund einer restriktiven Politik in Italien ist der Migrationsfluss aus Libyen Richtung Europa stark rückläufig. Angesichts der spanischen Migrationspolitik sei jedoch 2018 ein erheblicher Zustrom von Migranten aus Afrika, insbesondere aus Nordafrika, über das westliche Mittelmeer Richtung Europa zu verzeichnen. Schleppernetzwerke aus Afrika würden die Situation nutzen, um Personen aus Libyen und der Sahelzone über Marokko nach Spanien zu schmuggeln.

2016 wurde im BK das Joint Operational Office (JOO) als zentrale Ermittlungsdrehscheibe in der Bekämpfung der internationalen Schlepperkriminalität eingerichtet. Die Kriminalisten verwiesen außerdem auf die Taskforce Western Balkan. (APA, 23.8.2019)