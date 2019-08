"Investigativ. Unbequem. Bubblefrei": Film läuft in aktuellen Programmkinos und auf Festivals laufen und von Printanzeigen begleitet

Wien – Seit rund zehn Jahren konzipiert Jung von Matt/Donau Kampagnen für die Wochenzeitung "Falter". Nach dem Cannes-prämierten düsteren Inferno-Spot geht es im neuen Kinospot ein bisschen bunter zu. Diesmal wurden die Bubbles der heutigen Zeit inszeniert. Sei es die Social Media-tauglichen Beauty-und Fitness-Bubbles, die

Kunst-Bubble, die Populismus-Bubble bis hin zur "Burschi"-Bubble, die

mit Steckenpferd und Degen ausgestattet durchs Bild tanzt. Der Claim: "Investigativ. Unbequem. Bubblefrei."

FALTER

"Falter"-Geschäftsführer Siegmar Schlager "Im letzten Jahr haben wir wieder so einige Bubbles platzen lassen – da passt diese Idee genau dazu." Realisiert wurde die von Jung von Matt/Donau konzipierte Idee mit einer Reihe junger Designer: Illustration, Regie und Design stammen vom Wiener Studio LWZ, die 3D-Animation von Polymatronic, Music & Sound Design entwickelte Gabriel Schönangerer (gabs).

Foto: Falter, Jung von Matt

Das Konzept "Bubble" wurde im letzten Jahr in Form von Hörfunk-Spots ins Leben

gerufen, in denen diverse Bubbles selbst die Stimme ergreifen. Der Kino-Spot wird in ausgewählten Programmkinos und Festivals laufen und von Print-Anzeigen begleitet.

Foto: Falter, Jung von Matt

(red, 23.8.2019)