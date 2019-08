"Bonaire" lautet offenbar der Titel eines neuen Rockstar-Spiels. Foto: Screenshot/GameStandard

Ein anstehendes Rockstar-Game mit dem Titel Bonaire wurde in Australien verboten, obwohl es noch nicht einmal veröffentlicht wurde. Wobei es sich bei dem Game handelt, ist noch offen. Der Name ist allerdings ein Verweis auf eine Insel in der Karibik, die in Red Dead Redemption 2 bereits vorgekommen ist. Möglicherweise handelt es sich dabei also um ein DLC für das Western-Epos.

Foto: Screenshot/GameStandard

Keine Antwort auf Anfrage

Kotaku Australien hat auf eine Nachfrage bei Rockstar und dem Australian Classification Board bislang keine Antwort erhalten. Bonaire wurde im Rahmen eines automatisierten Prozesses verboten. Kürzlich fiel die australische Behörde mit einem Kuriosum auf: DayZ wurde aufgrund eines Verweises auf Cannabis Jahre nach Release verboten. (red, 23.8.2019)