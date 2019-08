HMD Global darf sich seit einigen Wochen mit einer seltenen Auszeichnung schmücken. Als einziger Smartphone-Hersteller – jenseits von Google selbst – hat das finnische Unternehmen mittlerweile alle seine Geräte auf die aktuellste Version des Betriebsystems gebracht. Nun naht bereits die nächste Softwaregeneration, und hier soll es sogar noch flotter gehen als bisher.

Ablauf

In einem Tweet gibt Juho Sarvikas, Chief Product Officer von HMD Global, die Update-Pläne in Bezug auf die eigenen Nokia-Smartphones bekannt. Demnach sollen die ersten Geräte ein stabiles Update auf Android 10 noch vor Jahresende erhalten. Konkret verspricht das Unternehmen dies für Nokia 7.1, Nokia 8.1 und Nokia 9.1 PureView.

Für das erste Quartal 2020 hat man sich dann besonders viel vorgenommen. In diesem Zeitraum sollen gleich zehn Nokia-Smartphones auf Android 10 gehoben werden – vom Nokia 7 Plus über das Nokia 2.2 bis zum Nokia 8 Sirocco. Abgeschlossen soll der Update-Reigen im zweiten Quartal des kommenden Jahres mit dem Nokia 1 werden – also dem günstigsten Smartphone von HMD, das auch schon als letztes auf Android 9 aktualisiert wurde.

Versprechen

Was durch diese Ankündigung aber auch klar wird: Nokia-Smartphones, die im Jahr 2017 vorgestellt wurden, werden Android 10 meist nicht mehr erhalten. Das darf aber keine Überraschung sein. Immerhin garantiert HMD nur zwei große Versionssprünge, Sicherheitsaktualisierungen gibt es hingegen für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Veröffentlichung des Geräts.

HMD setzt bei den Nokia-Smartphones auf eine schlanke Softwareausstattung und regelmäßige Updates. Im Rahmen des Android-One-Programms arbeitet man dafür direkt mit Google zusammen, auch andere Hersteller wie Xiaomi und Motorola nutzen bei einzelnen Modellen Android One als Software. (apo, 23.8.2019)