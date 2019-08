Im Sommer pilgern regelmäßig Menschenmassen zu Sand in the City für Bier, Cocktails und hippe Speisen. Foto: www.corn.at

Wien – Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab am Freitag bekannt, dass ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Heumarkt-Veranstaltungs-GmbH beim Handelsgericht Wien eröffnet wurde. Das Unternehmen betreibt im dritten Wiener Gemeindebezirk den Stadtstrand "Sand in the City". Das gegenständliche Verfahren wurde über Antrag eines Gläubigers eröffnet. Details zum Verfahren und die weitere Vorgehensweise gebe es aus diesem Grund bisher keine, heißt es beim AKV. Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden.

Wie ein Blick in das Firmenbuch zeigt, hatte die Firma im Jahr 2017 Verluste aus den Vorjahren in Höhe von rund 640.000 Euro zu Buche stehen. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf gut 488.600 Euro. Laut Geschäftsbericht 2017 war der Betreiber zu dem Zeitpunkt allerdings nicht überschuldet: "Die Gesellschafter stellten € 806.625,37 unverzinst zur Verfügung. Die Verbindlichkeiten werden laufend bedient. Der Verlustvortrag bezieht sich auf aufgelaufene Verlustvorträge aus den Gründungsjahren. Daher liegt keine Überschuldung vor."



Insolvenz 2010

Bereits im Jahr 2010 stand die Heumarkt-Veranstaltungs-GmbH kurz vor dem Ende. Das damalige Ausgleichsverfahren wurde allerdings nach rund drei Monaten eingestellt, wie aus dem Firmenbuch herausgeht. Die Verbindlichkeiten beliefen sich damals auf rund 500.000 Euro. Die damals von den Gläubigern akzeptierte Ausgleichsquote von 40 Prozent konnte der Schuldner erfüllen.

"Sand in the City" bespielt seit Jahren in den Sommermonaten das Areal des Eislaufvereins am Heumarkt. Neben Gastronomie gibt es etwa auch einen Beachvolleyballplatz. Wie es mit dem betroffenen Betrieb weitergeht, war vorerst offen. (and, 23.8.2019)