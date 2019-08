In dieser Galerie: 2 Bilder Immer in den Schlagzeilen: Martin Hinteregger. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL Julian Nagelsmann sieht eine Vorverurteilung. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Frankfurt am Main/Leipzig – Frankfurts Fußball-Profi Martin Hinteregger hat im Bundesligaspiel gegen Hoffenheim nicht gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen. Das teilte die deutsche Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Freitag mit. "Die NADA kommt zu dem Ergebnis, dass kein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorliegt. Die Ermittlungen sind somit abgeschlossen", hieß es in der Mitteilung.

Die Behandlungsmethode sei "mit dem aktuell gültigen Dopingreglement vereinbar". Der 26-jährige ÖFB-Innenverteidiger und Torschütze hatte beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Sonntag eine Viertelstunde vor Spielende einen Wadenkrampf erlitten, spielte schließlich aber weiter. Bevor Hinteregger auf das Spielfeld zurückkehrte, drückte ihm ein Betreuer ein Präparat in die Hand, das er einnahm. Die NADA analysierte nach eigenen Angaben die TV-Aufnahmen und prüfte die von der Eintracht vorgelegten Unterlagen. Nach Angaben des Vereins habe es sich dabei nicht um ein verbotenes Schmerzmittel, sondern um ein Kohlenhydrat-Gel gehandelt.

Zudem wies die Agentur den Vorwurf zurück, sie habe die Frankfurter oder Hinteregger in den Verdacht des Dopings oder Medikamentenmissbrauchs gebracht. Man habe "solche Äußerungen nicht in einen konkreten Zusammenhang" mit dem Klub "und/oder dem Spieler Martin Hinteregger gestellt", teilte die NADA weiter mit.

Nagelsmann kritisiert Vorverurteilung

Trainer Julian Nagelsmann vom deutschen Bundesligisten RB Leipzig hat das Vorgehen der NADA im Fall Hinteregger kritisiert. "Das offensive Umgehen der Doping-Agentur finde ich nicht gut, weil dadurch ein Spieler vorverurteilt wird. Es bleibt immer irgendwas hängen, was dem Spieler völlig zu Unrecht angeheftet wird", sagte Nagelsmann am Freitag.

RB Leipzig trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt mit dem Österreicher Hinteregger. "Solche Dinge sollten öffentlich werden, wenn wirklich etwas war und nicht der ganze Prozess dahin begleitet werden", kritisierte Nagelsmann bei der Pressekonferenz weiters. (APA, dpa, 23.8.2019)