Staatschef Sergio Mattarella hat den Parteien mehr Zeit für Regierungsgespräche gegeben. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Rom – Nachdem Italiens Staatschef Sergio Mattarella den Parteien mehr Zeit für Regierungsgespräche gegeben hat, haben am Freitag um 14 Uhr offiziell Verhandlungen zwischen den bisher regierenden Fünf Sternen und den Sozialdemokraten begonnen. Beide Parteien prüfen die Möglichkeit, eine Koalition auf die Beine zu stellen, die bis Ende der Legislaturperiode 2023 hält.

Geplant ist ein Treffen zwischen den Fraktionschefs der beiden Gruppierungen. Bis Dienstag haben die Sozialdemokraten (Partito Democratico, PD) und die populistische Bewegung Zeit, sich auf einen Koalitionsvertrag zu einigen und Italien Neuwahlen zu ersparen.

Der Innenminister und Chef der rechtsradikalen Lega, Matteo Salvini, warnte am Freitag vor einer Regierung aus PD und Fünf Sternen. Die Aussicht einer Linksregierung sei "schauderhaft", erklärte Salvini auf Facebook. Er befürchte eine Abwendung von seiner Einwanderungspolitik der "geschlossenen Häfen", was seiner Ansicht nach verheerende Auswirkungen für die "nationale Sicherheit" hätte.

PD stellte Bedingungen

Die Sozialdemokraten hatten sich am Mittwoch für Verhandlungen mit den Populisten geöffnet, allerdings fünf Bedingungen gestellt, darunter die "treue Mitgliedschaft" in der EU und eine Änderung der Migrationspolitik. Diese fünf Bedingungen müssen die Sozialdemokraten jetzt mit dem Zehnpunkteprogramm der Fünf Sterne auf einen Nenner bringen. Dieses sieht unter anderem die Verkleinerung des Parlaments, Umweltschutz und Familienpolitik vor. Auch die Einführung eines gesetzlich festgelegten Mindestlohns, Entbürokratisierungsmaßnahmen, Senkung der Lohnnebenkosten und eine Justizreform sind Anliegen der Fünf Sterne.

Am Ende zweitägiger Konsultationen drängte Staatschef Mattarella die Parteien am Donnerstagabend zu raschem Handeln, da Italien vor mehreren entscheidenden Terminen stehe. Das Land brauche eine Regierungsmehrheit, die auf einem klaren Koalitionsprogramm basiere. "Wenn diese Bedingungen nicht vorhanden sind, bleibt der einzige Weg jener der Neuwahlen", so Mattarella. Am Dienstag will der Staatschef eine neue Runde der Konsultationen starten. Sollten diese ergebnislos bleiben, wären vorgezogenen Wahlen die einzige Lösung.

Südtiroler Volkspartei gegen Koalition

Die Südtiroler Volkspartei (SVP) teilte inzwischen mit, dass sie im Parlament gegen eine Regierung aus PD und Fünf Sternen stimmen würde. "Die SVP hat keine guten Erfahrungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung gemacht", sagte Parteichef Philipp Achammer. Die SVP sei jedenfalls gegen Neuwahlen, weil Italien Stabilität und ein Budget für 2020 benötige.

Salvini hatte die Koalition am 8. August platzen lassen. Ein von seiner Partei eingereichter Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte scheiterte am Widerstand der Fünf-Sterne-Bewegung und des PD. Conte trat jedoch am Dienstag zurück. (APA, 23.8.2019)