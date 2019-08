Jamie Oliver, Tiefseelebewesen beim Wandern, The Finest Hours, Zika-Virus, Colonia Dignidad, Dead Man Down – Radiotipps: Klassik-Treffpunkt im Schloss Grafenegg, Diagonal über Werner Herzog

12.10 KOCHSENDUNG

Jamies Superfood für jeden Tag Der britische Chefkoch führt die Zuschauer wieder durch ein Menü für den ganzen Tag. Zu Beginn gibt es Arme Ritter mit Beeren und Pistazien. Im Anschluss daran reist Jamie Oliver nach Costa Rica, um sich in Sachen Gallo Pinto belehren zu lassen – danach stehen Kürbis-Dal mit (Spezial-)Spiegeleiern und Papadam auf dem Programm. Der Tag endet in Griechenland mit Grillsteak mit Paprika -Tabouleh-Reis und Rotzunge mit Olivensalsa und Zucchini. Bis 12.55, ORF 1

16.30 DOKUMENTATION

Wenn nachts der Ozean erwacht Die vertikale Wanderung von Milliarden von Tiefseelebewesen im Pazifischen Ozean ist ein Phänomen, das nur selten auf Kamera aufgezeichnet werden kann. Der Meeresbiologe Rick Rosenthal hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben diese Nachtphase filmisch festzuhalten. Beobachten Sie, wie Quallen, Krebse, Laternenfische und diverse biolumineszente Arten zur Nahrungssuche an die Meeresoberfläche steigen – und am Morgen wieder abtauchen. Bis 17.15, Arte

20.15 HISTORIENDRAMA

The Finest Hours (USA 2016, Graig Gillespie) Nach einer wahren Begebenheit: 1952 trifft ein gewaltiger Sturm auf New England, der den Öltanker SS Pendleton auf See in zwei Teile reißt. Mit 32 Seeleuten – darunter Ray Sybert (Casey Affleck) im Heck des Tankers. Die Rettung vom Land eilt zur Hilfe: Vier Männer und Steuermann Bernie Webber (Chris Pine) stechen mit einem kleinen Rettungsboot in See, um dem Wetter zu trotzen und die Übriggebliebenen von Bord zu holen. Bis 22.30, ProSieben

22.00 DOKUMENTATION

Zika – Die wahre Geschichte einer Epidemie Informationen über den weltweiten Kampf gegen die Ausbreitung des Zika -Virus, das vor einem Jahr vor allem in Südamerika wütete, und die Moskitoart – Aedes aegypti –, die das Virus überträgt. Bis 22.55, Arte

22.30 THRILLER

Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück (DE/LUX/F 2015, Florian Gallenberger) Ein junges Paar wird 1973 in den Militärputsch Chiles verwickelt. Dabei wird Daniel (D. Brühl) in ein Folterlager verschleppt. Lenas (Emma Watson) Suche nach ihm führt sie nach Colonia Dignidad. Durch Amnesty International findet sie heraus, dass es sich bei den Bewohnern um Mitglieder der Colonia – einer von der Außenwelt abgeriegelten Sekte – handelt. Um Daniel zu befreien, schleust sie sich als neues Sektenmitglied ein. Bis 0.40, ProSieben

23.50 ACTION-THRILLER

Dead Man Down (USA 2013, Niels Arden) Eine kriminelle Organisation vertreibt Mieter durch Einschüchterung aus ihren New Yorker Apartments und kauft diese dann günstig auf. Vor zwei Jahren wurde Laslo Kerick (Colin Farrell) zu einem ihrer Opfer – dabei kamen ungeplant zuerst seine Tochter und dann seine Frau ums Leben. Da auch er für tot gehalten wurde, konnte er sich nach einiger Zeit unter dem Decknamen Victor in die Organisation einschleichen. Er hat alles verloren – jetzt sinnt er nach Rache. Bis 1.40, ZDF neo

1.45 TRAGIKOMÖDIE

Ricki – Wie Familie so ist (Ricki and the Flash, USA 2015, Jonathan Demme) Linda (Meryl Streep) hat immer schon von einer Karriere als Rocksängerin geträumt. Um ihren Traum zu verwirklichen, verlässt sie Mann und Kinder und zieht unter dem Künstlernamen Ricki nach Kalifornien. Jahre später – Ricki ist immer noch erfolglos auf Tour – erfährt sie durch ihren Exmann, dass ihre inzwischen erwachsene Tochter Julie suizidgefährdet ist. Sofort macht sie sich auf den Weg nach Indianapolis, um ihrer Familie beizustehen. Bis 3.20, ORF 1

