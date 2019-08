13.05 MAGAZIN

Panorama Ein sommerlicher Rückblick auf Freibäder im Wien von 1962, Kabanen im Wiener Gänsehäufel im Jahr 1983 und die "weanerischen Badewascheln" (aka Bademeister) von 1972. Bis 13.30, ORF 2

15.20 SPIELFILM

Nachts im Museum 3 – Das geheimnisvolle Grabmal (Night at the Museum: Secret of the Tomb, USA 2014, Shawn Levy) Er ist wieder da: Der Nachwächter Larry Daley (Ben Stiller) ist im New Yorker Naturkundemuseum unterwegs. Dort bricht das Chaos aus, als die Tafel des Akhmenrah nicht richtig zu funktionieren scheint. Daraufhin reist Larry nach London, um Akhmenrahs Eltern um Rat zu bitten und den Alltag der lebendigen Ausstellungsstücke wiederherzustellen. Kulturelle und familiäre Konflikte unter Wachsexponaten sind da vorprogrammiert. Bis 16.50, ORF 1

16.55 SCI-FI-HORROR

Jurassic Park (USA 1993, Steven Spielberg) Dino-Spektakel aus dem Jahr 1993: Was passiert, wenn man verschiedene Dinosaurierarten durch Genmanipulation wieder ins Leben ruft und das absolute Chaos ausbricht? Verursacht hat das der Milliardär John Hammonds (Richard Attenborough). Das Sicherheitssystem des Parks bricht genau dann zusammen, als Dr. Grant (Sam Neill), Dr. Sattler (Laura Dern) und Mathematiker Malcom (Jeff Goldblum) sein Experiment zu Gesicht bekommen. Streichelzoo mit Freigang? Süß. Bis 18.50, ORF 1

20.00 THEMENABEND

Oktoskop Regisseur Joerg Burger spricht mit Oktoskop-Kurator Lukas Maurer über seinen Film Un Solo Colore – ein Dokumentarfilm über eine kleine kalabrische Gemeinde namens Camini. Im Anschluss redet Kurator Robert Buchschwenter mit Regisseurin Karin Berghammer über ihr humorvolles Porträt ihrer Waldviertler Nachbarin Hilda. Sehenswert.

Bis 23.10, Okto

20.15 DOKUMENTATION

Invictus – Unbezwungen (Invictus, USA 2009, Clint Eastwood) Nach seiner Entlassung (nach 27 Jahren Haft) will Nelson Mandela die Apartheid zwischen schwarzen und weißen Südafrikanern bekämpfen. Was könnte Konflikte denn besser beseitigen als ein wenig Sport? Wie sich Mandela die Rugby-Weltmeisterschaft zunutze machte, um die Rassentrennung zu überwinden. Mit einem großartigen Morgan Freeman als Nelson Mandela. Bis 22.25, Arte

20.15 ABENTEUER

Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln (Alice Through the Looking Glass, USA 2016, James Bobin) Zeitmangel wird dann zum Problem, wenn der Zeit auch noch Beine wachsen: Alice (Mia Wasikowska) fällt diesmal nicht durch einen Kaninchenbau, sondern durch einen Spiegel ins Unterland, um ihren Freund, den verrückten Hutmacher (Johnny Depp), zu retten. Dafür muss sie allerdings zunächst die Zeit – männliche Halb-Uhr-halb-Mensch – davon überzeugen, in die Vergangenheit reisen zu dürfen. Bobins Version des Kinderbuchklassikers. Bis 22.30, ProSieben

Foto: ORF/Disney/Peter Mountain.