Der internationale Druck auf den rechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wächst angesichts der seit Monaten anhaltenden und verheerenden Feuer im Amazonas-Gebiet. Bolsonaro plant derzeit, die Flammen mithilfe der Armee unter Kontrolle zu bringen. Eine Entscheidung dazu soll am Freitag fallen. Satellitenaufnahmen zeigen eine Vielzahl von Bränden auch in abgelegenen Gebieten der Region.

"Erschreckende Situation"

Die Waldbrände setzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun auch auf die Tagesordnung des G7-Gipfels im französischen Biarritz, der Samstagabend startet. "Unser Haus brennt. Wortwörtlich", schrieb Macron auf Twitter.

Rückendeckung für die Themensetzung gibt es von der EU-Kommission und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Angesichts der globalen Bedeutung und der "wirklich erschreckenden Situation mit tausenden Bränden" sei es angemessen, darüber im Rahmen des G7-Gipfels zu sprechen, so ihr Sprecher Steffen Seibert in Berlin. Bolsonaro, der selbst nicht an dem G7-Gipfel teilnimmt, warf daraufhin Macron eine Einmischung in innere Angelegenheiten und eine "kolonialistische Mentalität" vor.

Blockade des EU-Handelsabkommens



Nach Irland droht nun auch Frankreichs Präsident Macron zu handeln und das EU-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten zu blockieren. Macron sei zu dem Schluss gekommen, dass der brasilianische Präsident ihn über seine Umweltschutz-Absichten belogen habe, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter.

Die Regierung in Paris sieht das Mercosur-Abkommen bereits länger kritisch. Sie hatte sich Anfang Juli gegen eine rasche Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Vertrags ausgesprochen und zusätzliche Garantien etwa für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes verlangt. Sie will daneben auch französische Rinderzüchter schützen, die Billigimporte von Fleisch aus Südamerika fürchten.

Mit dem Mercosur-Vertrag wollen die Europäische Union und vier südamerikanische Länder die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Das soll Unternehmen in der EU jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte ankurbeln. Zur Mercosur-Gruppe gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. (red, APA, Reuters, 23.8.2019)