Dichter Rauch, der sich im Hintergrund immer dunkler verfärbt, steigt über den sattgrünen Baumwipfeln auf. Die Flammen züngeln zwischen dem teils abgebrannten Waldstück auf. Das Foto spricht für sich: Der Amazonas-Regenwald – der weltweit größte Regenwald und die grüne Lunge unseres Planeten – steht in Flammen. "Und niemanden interessiert es?" Mit dieser rhetorischen Frage zu diesem Bild machte Hollywood-Star und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio auf die Brandkatastrophe in Südamerika aufmerksam.

Der Instagram-Post des Anstoßes.

Dass das Foto gar nicht die aktuellen Feuer zeigt und vom bereits 2003 verstorbenen Fotografen Loren McIntyre stammt, tut nichts zur Sache. Binnen kurzer Zeit wurde das Bild mehr als 3,6 Millionen Mal auf Instagram geteilt. Der Hashtag #PrayForAmazon dominiert die sozialen Netzwerke.

Die Brände im Amazonasgebiet sind die schlimmsten seit Jahren, hunderte Quadratkilometer Tropenwald stehen in Flammen. Brasiliens Präsident Bolsonaro verteidigt Brandrodungen und wehrt sich gegen Kritik. DER STANDARD

Heuer mehr als 75.000 Brände

Die Umweltzerstörung war nach mehr als zwei Wochen auch in den internationalen Medien angekommen. Denn obwohl Waldbrände im Amazonasgebiet nicht ungewöhnlich sind, haben sie ungewöhnlich große Ausmaße angenommen. Der dichte Rauch hüllte sogar die brasilianische Metropole São Paulo untertags in ein nächtliches Schwarz. Seit Beginn des Jahres wüteten um 85 Prozent mehr Feuer als in den ersten acht Monaten des Vorjahres, zeigt die Auswertung von Satellitenbildern durch das brasilianische Institut für Satellitenforschung (INPE). Mehr als 75.000 Brände wurden registriert, die höchste Zahl seit 2013.

Vor der brasilianischen Botschaft in Paris kam es am Freitag zu Protesten. Foto: REUTERS/Charles Platiau

Die Dimension der Katastrophe rief auch internationale Politiker auf den Plan. "Die anhaltenden Waldbrände in Brasilien bereiten große Sorgen", schrieb die EU-Kommission in einem Statement: "Wälder sind unsere Lungen und Lebenserhaltungssysteme." António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, rief auf Twitter zum Schutz des Amazonas-Regenwalds auf: "Mitten in der globalen Klimakrise können wir uns nicht leisten, dass eine Hauptquelle für Sauerstoff und Biodiversität weiter beschädigt wird." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht gar von einer "internationalen Krise". Er fordert die G7-Staaten dazu auf, die Waldbrände bei dem Gipfel dieses Wochenende ganz oben auf die Agenda zu setzen. Unterstützung dafür bekam er von seinem kanadischen Amtskollegen Justin Trudeau: "Ich könnte nicht mehr mit Emmanuel Macron übereinstimmen", schrieb dieser auf Twitter.

Wo es im Amazonasbecken brennt. Grafik: Standard

Kolonialdenken

Brasiliens rechtskonservativer Präsident Jair Bolsonaro fühlte sich dadurch angegriffen. Sein Land ist nicht Teil der G7. Die Brände seien eine brasilianische Angelegenheit, und Macron würde wie ein Kolonialherrscher denken. Dass Bolsonaro aber nicht viel vom Schutz des Amazonasgebiets hält, ist bereits seit Monaten bekannt. Noch vor seiner Angelobung hatte er angekündigt, das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zusammenlegen zu wollen. Umweltschützer übten Kritik. Bolsonaro ruderte zurück, da die Agrarindustrie Sanktionen durch Partner wie die EU fürchtete.

Doch das Zeichen war klar: Der Präsident war bereit, den Umweltschutz für die Interessen der Industrie aufzugeben. Die großen Unternehmen sollten mehr Zugang zu dem geschützten Land erhalten. Um das durchzusetzen, diskreditiert Bolsonaro auch regelmäßig veröffentlichte Zahlen. Dass im ersten Halbjahr 2019 bereits 18.600 Quadratkilometer Regenwald zerstört wurden, wie das brasilianische INPE-Institut berichtete, schob der Präsident beiseite. Das Land würde "erst so richtig abheben, wenn wir es geschafft haben, die Reichtümer (des Regenwalds, Anm.) vernünftig zu gewinnen", sagte Bolsonaro. Der INPE-Chef musste seinen Posten räumen. Eine öffentliche Ausschreibung soll ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit der Überwachung des Regenwalds beauftragen – der Staat will damit nichts mehr zu tun haben.

Im Amazonasgebiet brennt es immer wieder. Doch diesmal ist das Ausmaß so groß wie schon seit Jahren nicht mehr. Foto: REUTERS/Nacho Doce

Rückzug aus Amazonas-Fonds

Fast zeitgleich entließ Bolsonaro das Steuerungsgremium des Amazonas-Fonds, der zentral für die internationalen Bemühungen des Regenwaldschutzes war. Die Großspender Norwegen und Deutschland stoppten bereits versprochene Spendenzahlungen von mehr als 65 Millionen Euro.

Die Zerstörung des Regenwalds geht somit noch ungestörter weiter. Angeheizt durch die Aussagen Bolsonaros hatten Landwirte im Amazonasgebiet den vergangenen Samstag zum "Tag des Feuers" erkoren und weite Flächen für Anbaugebiete niedergebrannt. Die Staatsanwälte des Bundestaats Pará wollen deshalb Ermittlungen wegen Vergehen gegen den Umweltschutz einleiten.

Kohlenstoffspeicher

Das Schicksal des Amazonasgebiets betrifft den gesamten Planeten. Das Becken beherbergt 40 Prozent des weltweiten Regenwalds und bis zu 15 Prozent aller Landtiere. Die Pflanzen des Ökosystems binden eine große Menge an Kohlenstoff. Studien gehen von 90 bis 140 Milliarden Tonnen aus, manche sogar von 200 Milliarden Tonnen. Doch durch die Brände wird eine große Menge an Kohlenstoffdioxid frei – rund 228 Millionen Tonnen waren es alleine im heurigen Jahr, wie eine Untersuchung durch den europäischen Copernicus-Dienst zur Überwachung der Atmosphäre zeigt. Außerdem wird Kohlenmonoxid frei, das durch den Rauch weit über die südamerikanische Küste hinausgetragen wird.

Der Amazonas recycelt das meiste seines Wassers und versorgt sich selbst mit Regen. Dadurch, dass der Wald schrumpft, passiert das in immer geringeren Mengen. Wird eine gewisse Schwelle überschritten, verwittern größere Flächen des Regenwalds, und das Schrumpfen kann nicht mehr aufgehalten werden. Durch den Klimawandel rückt diese Schwelle immer näher, indem sich der Wald erhitzt und mehr Wasser verdampft. Dadurch wäre auch die Luftfeuchtigkeit betroffen, die entlang der Anden bis nach Buenos Aires wandert.

"Ohne den Amazonas würde es in Südbrasilien oder Argentinien Wüsten geben, genauso wie am gleichen Breitengrad in Afrika" , sagt der brasilianische Klimaforscher Antonio Donato Nobre im STANDARD-Gespräch: "Wir merken die Veränderungen jetzt schon. In Mato Grosso, dem größten Anbaugebiet für Soja und Mais in Brasilien, wird jedes Jahr später gepflanzt, weil der Regen immer später im Jahr einsetzt." Dadurch könnte die Landwirtschaft, die Bolsonaro mit seiner umweltfeindlichen Politik stützen will, zu einem der größten Opfer seines Vorgehens werden. (Bianca Blei, 23.8.2019)