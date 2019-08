Team Liquid dominiert aktuell "The International 2019". Foto: Valve

Tag Vier bei "The International Dota 2 Championships" und es standen ausnahmslos Partien aus dem Lower Bracket an. OG und PSG.LGD, die sich für das Upper Bracket Finale qualifiziert hatten, bekamen zur Belohnung einen Tag Pause.

Dota 2 Daily

Team Liquid weiterhin ungeschlagen

In der ersten Begegnung traf Team Liquid auf RNG. Das chinesische Team sorgte mit dem Rausschmiss von Virtus Pro in Runde 2 des Lower Brackets für Furore. Liquid auf der anderen Seite hatte beim Main-Event noch kein einziges Spiel verloren. Sie konnten nicht nur ihr Bo1 (natürlich) mit 1:0 gewinnen sondern setzten sich auch mit 2:0 gegen TNC. Predator durch. Es scheint, als hätten die Champions von 2017 endlich ihren Rhythmus gefunden.



Im ersten Spiel des Bo3 überraschte Liquid nicht nur das Publikum sondern auch Kommentatoren und Analysten. Der bisher in über 150 Spielen nicht ein einziges Mal gepickte Held "Night Stalker" erschien plötzlich auf der großen Leinwand. 20 Minuten lang konnte RNG das erste Spiel sehr ausgeglichen halten, dann allerdings bekam Liquid mehr und mehr Kontrolle über das Spiel. "Mircale" bekam mit "Gyrocopter" allen Farm den er brauchte und als Liquid RNGs Hardcarry dann auch noch außerhalb der Basis abfangen konnte hieß es 1:0 für Liquid.

Im zweiten Spiel überraschte Liquid mit "Arc Warden" für "Miracle". Sicher einer der stärksten Helden im Spiel, wenn es denn lange genug dauert. Beide Teams begegneten sich lange auf Augenhöhe. Über 55 Minuten konnte niemand einen nennenswerten Vorteil für sein Team herausholen. Gerade als es nach einem guten Teamfight von Liquid so aussah als würden sie sich den Sieg holen, schlug RNG zurück und egalisierte deren Vorsprung. Doch nach einem weiteren guten Teamfight von Liquid konnte sich RNG nicht mehr zurückkämpfen. Liquid beendete die Partie, gewinnt die Begegnung mit 2:0 und ist somit weiterhin ungeschlagen auf der Bühne des Haupt-Events. Fünf Siege, 0 Niederlagen lautet die beeindruckende Bilanz nach vier Tagen im Lower Bracket. RNG ist raus aus dem Turnier und damit verbleiben nur noch zwei chinesische Teams im Turnier, VG und PSG.LGD.

Team Secret schmeißt Infamous aus dem Bewerb

Als nächstes musste Secret gegen das Überraschungsteam aus Südamerika ran: Infamous. Die Südamerikaner konnten in dieser Begegnung nur gewinnen, während für Secret viel auf dem Spiel stand. Ein Ausscheiden an achter Stelle wäre sicher nicht der Anspruch den Secret nach der Dominanz in anderen Turnieren in den letzten Monaten an sich selbst stellt.

Im ersten Spiel zeigte Infamous, warum sie zurecht in den Top 8 stehen. Wie für sie üblich zeigten sie ein hervorragendes Early Game und bereiteten Secret große Probleme. Nach nur 25 Minuten konnten sie einen T3 Turm und die untere "Ranged Racks" von Liquids Basis zerstören. In weiterer Folge allerdings übertrieben sie es und zogen sie sich nicht zurück, was Secret eiskalt ausnutze. Den folgenden Teamfight konnte Secret für sich entscheiden und in weiterer Folge zeigten sie ihre überlegene Klasse. Sie egalisierten Stück für Stück den Vorsprung von Infamous und nach 58 Minuten konnten Puppey und Co. die Partie für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel ließ Secret Infamous von Beginn weg keine Chance. Problemlos kontrollierten sie das ganze Spiel über das Geschehen und dominierten Infamous nach Belieben. Schließlich hieß es nach etwas mehr als einer halben Stunde "GG" und Secret konnte die Begegnung klar für sich entscheiden. Damit sichert sich Secret zumindest einen Platz in den Top 6. Infamous muss die Heimreise antreten, tut dies allerdings erhobenen Hauptes. Sie bewiesen heuer dass südamerikanische Teams ihren eigenen Qualifier verdient haben und dass sie nicht nur dazu da sind, fix die letzten Plätze zu belegen.

Team Liquid mit unglaublicher Serie

In der letzten Begegnung des Tages musste Liquid erneut auf die Bühne. Ein weiteres Bo3 stand an, diesmal gegen Evil Geniuses. Damit hatten "Kuroky" und Co die Chance zur Revanche. Voriges Jahr wurden sie eine Runde früher von EG im Lower Bracket aus dem Turnier geworfen und auch diesmal war EG der leichte Favorit.

Im ersten Spiel gab es im Draft keine größere Überraschung, nur "Tinker" für "w33" war zumindest ungewöhnlich. Lange Zeit spielten die Teams auf ähnlichen Niveau mit leichten Vorteilen für EG. Wie bereits gegen TNC zeigte Liquid allerdings wieder eine sehr gute Vorstellung größere Teamfights zu vermeiden bis sie bereit dazu waren. "w33" hatte großteils alle Freiheiten auf "Tinker", weshalb es EG nie gelang, ihren Vorteil in Schäden an der Basis umzumünzen. Als Liquid dann bereit für die großen Teamfights war reichte ihnen einer um den Sack zuzumachen. Nach 43 Minuten gingen sie mit 1:0 in Führung.

In Spiel zwei überraschte "Kuroky" wie schon gegen RNG mit einem sehr ungewöhnlichen Pick. "Dark Seer" wurde bis dahin wie auch "Night stalker" noch nicht gepickt und damit erwischte Liquids Mastermind EG auf dem völlig falschen Fuß. "Cr1t" und Co taten sich schwer damit Liquids Lanes auszurechnen und so mussten sie bereits nach wenigen Minuten ihr Setup umstellen. In weiterer Folge hatte EG kein Rezept, Liquid auch nur in irgendeiner Weise gefährlich zu werden. Getragen von "w33" und seinem "Alchemist" überfuhr Liquid EG regelrecht und nach bereits 30 Minuten hieß es "GG" von cr1t und Liquid ist auf der Bühne weiterhin ungeschlagen. 7:0 nach 4 Tagen!

Nur noch fünf Teams dabei

Fünf Teams sind noch im Turnier. PSG.LGD und OG im Upper Bracket, VG, Team Secret sowie Team Liquid im Lower Bracket. Von den mittlerweile 34 Millionen Dollar Preisgeld werden sich diese fünf Teams 26,2 Millionen teilen. (Philipp Simmer, 24.8.2019)