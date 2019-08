Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki spricht sich erstmals offen für eine Stationierung von US-Atomraketen in seinem Heimatland aus. Foto: AP

Nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA hat sich der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki offen für die Stationierung von Atomraketen in Europa gezeigt. "Die Frage einer Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa sollte innerhalb der NATO diskutiert und entschieden werden", sagte Morawiecki laut Medienberichten vom Samstag.

Russland habe sich nicht an den INF-Vertrag aus dem Jahr 1988 gehalten, der die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa untersagte. "Deswegen verstehe ich die Sorgen der NATO." Zugleich machte sich Morawiecki für ein neues, umfassenderes Abkommen stark. "Wir sollten uns um einen neuen Abrüstungsvertrag bemühen, der auch China einschließt", forderte der Premier im Gespräch mit den Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe (Samstag) und der französischen Zeitung "Ouest-France". "Nicht nur von Moskau, sondern auch von Peking geht eine Bedrohung für die freie Welt aus."

USA kündigten Vertrag

Das INF-Abkommen untersagte beiden Seiten Produktion, Tests und Besitz von bodengesteuerten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. Die USA hatten den Vertrag Anfang Februar zum 2. August gekündigt, weil sie davon ausgehen, dass Russland ihn seit Jahren mit einem Mittelstreckensystem namens SSC-8 (Russisch: 9M729) verletzt. Dieses soll in der Lage sein, Marschflugkörper abzufeuern, die sich mit Atomsprengköpfen bestücken lassen und mehr als 2000 Kilometer weit fliegen können.

Die USA haben sich erst diese Woche im UN-Sicherheitsrat gegenseitig des Wettrüstens bezichtigt. Am Sonntag haben die USA erstmals nach Ende des INF-Vertrags einen Marschflugkörper getestet. Dies zeige, dass die USA "bereit für einen neuen Rüstungswettlauf" sei, so Russlands Reaktion. Der US-Diplomat Jonathan Cohen sagte im UN-Sicherheitsrat am Donnerstag, Russland und China würden von den USA Zurückhaltung bei der Rüstung erwarten, während sie selbst "unvermindert und unverfroren" Aufrüstung betrieben. Der US-Waffentest vom vergangenen Sonntag sei "weder provokativ noch destabilisierend". (APA, 24.08.2019)