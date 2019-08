Trotz fröhlichen Gemütern herrscht angesichts der globalen Krisen schlechte Stimmung bei dem Gipfel in Biarritz. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Demonstranten vor

In dieser Galerie: 2 Bilder Trotz freundlichen Worten und fröhlichen Gemütern liegt angesichts der internationalen Streitigkeiten eine Krisenstimmung über dem G7-Gipfel im französischen Biarritz. Foto: Reuters/CARLOS BARRIA Baskische Spezialitäten mit dem gefährdeten roten Thunfisch standen am Samstag auf der Speisekarte für das Dinner der Staats- und Regierungschefs bei dem G-7-Gipfel im südwestfranzösischen Biarritz. Der auch Blauflossen-Thunfisch oder Atlantischer Thunfisch genannte Fisch ist wegen Überfischung eine zunehmend bedrohte Tierart und steht auf der "Roten Liste" der Weltnaturschutzunion IUCN. Foto: Reuters

Biarritz – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den Gipfel der großen Industrienationen, den G7-Staaten, in Biarritz eröffnet. "#G7Biarritz hat begonnen", teilte der Gastgeber des Toptreffens am Samstagabend via Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Vor dem offiziellen Startschuss des Treffens hatte sich Macron lächelnd mit US-Präsident Donald Trump, später mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen G7-Staatschefs vor den Kameras der Journalisten gezeigt. Auch Trump gab sich nach seiner Ankunft in Biarritz versöhnlich und gut gelaunt. "Das Wetter ist perfekt und alle verstehen sich", sagte Trump auf der Terrasse des Hotel du Palais am Strand von Biarritz. Auch wenn es gelegentlich Differenzen gebe, verbinde ihn ein "besonderes Verhältnis" mit Macron.

Drohungen bei Gipfel-Auftakt

Doch bereits im Vorfeld gab es gegenseitige Drohgebärden von den USA und der EU. US-Präsident Donald Trump kündigte Strafzölle auf französischen Wein oder andere Vergeltungsmaßnahmen an, falls die Regierung in Paris bei ihren Plänen für eine Digitalsteuer bleiben sollte. EU-Ratspräsident Donald Tusk drohte daraufhin mit einer Reaktion.

Auch der Handelsstreit zwischen China und der USA bietet Zündstoff. Trump hatte kurz vor seinem Abflug nach Biarritz die Strafzölle auf chinesische Waren erhöht. Am Samstag versuchten die europäischen Vertreter dem US-Präsidenten ins Gewissen zu reden.

Eine konfrontative Handelspolitik sei "schädlich für die ganze Welt", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Samstag unter Anspielung auf Trump. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte vor Handelskriegen, die "zur Rezession" führen.

Der britische Premierminister Johnson warnte in Biarritz: "Diejenigen, die Strafzölle unterstützen, laufen Gefahr, später für den Abschwung der Weltwirtschaft verantwortlich gemacht zu werden." Merkel mahnte eine "gemeinsame Herangehensweise" bei globalen Streitfragen an. Kein Land könne die Rahmenbedingungen "alleine festlegen".

Die Sicherheitskräfte setzten in der Nachbarstadt Bayonne Tränengas ein. Demonstranten kicken die Kanister in Richtung Polizei zurück. Foto: APA/AFP/THOMAS SAMSON

Erste Ausschreitungen bei Protesten gegen G7-Gipfel

Bei einer nicht genehmigten Demonstration von hunderten Gegnern des G7-Gipfels ist es am Samstag unweit von Biarritz zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten in Bayonne Tränengas ein, nachdem aus den Reihen des Demonstranten Steine geflogen waren, berichtete eine dpa-Reporterin. Bayonne ist die Nachbarstadt von Biarritz.

Zuvor war eine angemeldete Kundgebung von Gipfelgegnern in der südwestfranzösischen Hafenstadt Hendaye friedlich verlaufen. Daran hatten nach Veranstalterangaben rund 15.000 Menschen teilgenommen.

Frankreich setzt zum Schutz des Gipfels über 13.000 Polizisten und Gendarmen ein. Ausschreitungen sollen nicht geduldet werden, hatte Innenminister Christophe Castaner gesagt. (red, APA, 24.8.2019)