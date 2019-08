US-Präsident Donald Trump erklärte am Nachmittag, er erwarte, dass der G7-Gipfel am Wochenende "viel erreichen" werde. Trump kam gleich nach seiner Ankunft überraschend mit Macron zusammen. Dabei gab er sich versöhnlich – ganz im Gegensatz zu seinem Abflug-Statement. "Wir haben eigentlich viel gemeinsam", sagte Trump auf der Terrasse des Hotel du Palais am Strand von Biarritz. Auch wenn es gelegentlich Differenzen gebe, verbinde ihn ein "besonderes Verhältnis" mit Macron.

Kurz vor seiner Abreise nach Frankreich hatte Trump die französische Digitalsteuer erneut scharf kritisiert und Frankreich mit Konsequenzen gedroht. Frankreich hat kürzlich auf nationaler Ebene eine Steuer für global agierende Internet-Unternehmen beschlossen. Washington hält die Abgabe für diskriminierend gegenüber multinationalen Firmen mit Sitz in den USA. Trump hatte deshalb bereits zuvor mit Strafzöllen auf französischen Wein gedroht.