Stimmen via Sky:

Gerhard Struber (WAC-Trainer): "Wir haben vieles von dem, was wir uns vorgestellt haben, richtig gut in die Umsetzung gebracht. Aber es hat auch Phasen gegeben, wo man gesehen hat, wie stark der Gegner ist. Wir haben dann kleine Umstellungen fabriziert und es ist besser geworden. Am Ende hat Altach nur noch lange Bälle und uns damit in die Karten gespielt."

Michael Liendl (WAC-Torschütze): "Wir sind eine Mannschaft, die gern nach vorne spielt, die auch die Spielertypen dafür hat. Das werden wir so beibehalten. Ob wir dann 1:0 oder 5:0 gewinnen, ist am Ende egal."

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Unsere Defensivarbeit in unserer eigenen Hälfte ist nicht gut genug und war heute wirklich schrecklich. Das ist einfach eine Sache von immer Gewinnen, jedem Zweikampf annehmen. Den Instinkt von Raubtieren, den Ball in jeder Situation anzugreifen, das haben wir in unserer Hälfte unglaublich vermisst."