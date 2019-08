Nur Remis. Foto: APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Real Madrid hat im ersten Heimspiel der neuen Saison eine Enttäuschung erlebt. Gegen Real Valladolid musste sich der Rekordmeister am Samstagabend mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Karim Benzema brachte die Elf von Zinedine Zidane zwar in der 82. Minute voran, Sergi Guardiola gelang sechs Minuten später jedoch aus einem Gegenstoß der Ausgleich für den Außenseiter.

Real, wo Gareth Bale durchspielte, hält nach zwei Runden somit bei vier Zählern. Der Sprung am FC Sevilla vorbei an die Tabellenspitze wurde verpasst. Der mit einer Niederlage in Bilbao in die Saison gestartete FC Barcelona hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Sieg gegen Betis Sevilla an den Erzrivalen heranzurücken.

Eher kein Messi

Barcelona wird aber weiter auf Superstar Lionel Messi verzichten müssen. Der Argentinier schien am Samstag nicht im Aufgebot auf. "Wenn er nicht zu hundert Prozent fit ist, werden wir kein Risiko eingehen", sagte Trainer Ernesto Valverde. Messi war nach einer Wadenverletzung erst diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. (APA, 24.8.2019)