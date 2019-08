US-Amerikaner deutet an, dass der Salzburger seine Karriere bereits beendet haben könnte

Wanaka/Wien – Ted Ligety hat in einem Instagram-Eintrag für Verwirrung auf Social Media gesorgt. Der US-Amerikaner hat den Rücktritt von Skistar Marcel Hirscher angedeutet. Wieviel Wahrheit darin liegt, bleibt dahingestellt. Fakt ist, dass der achtfache Gesamtweltcupsieger noch nicht erklärt hat, ob es mit ihm auf der internationalen Sportbühne weitergehen wird. Einen für 6. August angesetzten Medientag hatte Hirscher abgesagt.

"Liebe Medienpartner, wie sich jeder von euch vorstellen kann, ist die Entscheidung über meine Zukunft keine leichte für mich. Soll ich noch eine Weltcup-Saison fahren oder nicht? Ich habe sie noch nicht getroffen und daher bitte ich euch um Verständnis, dass ich unseren gemeinsamen Medientermin verschiebe", hatte der 30-Jährige damals mitgeteilt. Er wolle den Termin im Spätsommer nachholen.

Der US-Amerikaner Ligety, über viele Jahre der größte Konkurrent von Hirscher im Riesentorlauf, stellte ein Video auf Instagram, das ihn beim Ski-Training in Ohau Snow Fields in Neuseeland zeigt. "Ich arbeite daran, die 'GaGaGa's' in 'Shhhuup's' umzuwandeln. Ich würde euch ja erzählen, wie das geht, aber dann würde Marcel Hirscher aus seinem Ruhestand zurückkehren wollen", schrieb Ligety und fügte ein augenzwinkerndes Smiley mit ausgestreckter Zunge hinzu. (APA, 25.8.2019)