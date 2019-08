Die jährliche Dota-Weltmeisterschaft endet am Sonntag. Foto: valve

Es ist der vorletzte Tag bei "The International Dota 2 Championships" (TI) und nur noch fünf Teams sind im Rennen. Zwei Teams müssen heute die Heimreise antreten und nur noch zwei haben die Chance, den Traum vom chinesischen Heimsieg wahr werden zu lassen. PSG.LGD und Vici Gaming wollen endlich am Schluss ganz oben stehen, möglich ist das natürlich nur für einen.

In der ersten Begegnung traf Team Secret im Lower Bracket auf Vici Gaming. Für Team Secret ging es um die beste Platzierung seit deren Gründung durch Captain "Puppey" 2014. Im ersten Spiel überraschte eben dieser mit einem "Wisp" Pick ganz am Ende des Drafts. "Carry Wisp" wurde bisher nur von OG gespielt und deshalb hatte das VG wohl nicht auf dem Schirm. Allgemein hatte VG in diesem Spiel Secret nichts entgegenzusetzen und nach nur 23 Minuten hieß es bereits "GG" und Puppey und Co. gingen mit 1:0 in Führung.

VG raus

Im zweiten Spiel wurde "Wisp" von VG bereits in der Anfangsphase des Drafts gebannt. Allgemein sah VG in diesem Spiel nach dem Draft besser vorbereitet aus als im Spiel davor. Doch auch im zweiten Durchgang konnten die Chinesen nicht mithalten. Secret holte Turm um Turm, Rax um Rax und nach nur 21 Minuten hieß es auch in Spiel zwei "good game" und VG war raus aus dem Turnier. Dass Secret die Gewinner des letzten Majors in solchem Maße überfährt, damit hat wohl niemand gerechnet. Es wurde allerdings sichergestellt, dass es kein rein chinesisches Finale geben wird, was zumindest westliche Dota Fans sehr freuen wird.

Somit war es Zeit für das Finale des Upper Bracket. Wie im Vorjahr lautet es PSG.LGD gegen OG. Im ersten Spiel gab es weder größere Überraschungen bei den Picks noch einen klaren Sieger im Early Game. 40 Minuten lang begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, bis Ana ein folgenschwerer Fehler unterlief. Er befand sich in der Midlane zu weit von seinem Team entfernt. LGD nutzte diesen Fehler, tötete ihn schneller als sein Team reagieren konnte. Damit war Ana für 120 Sekunden aus dem Spiel. Ohne Buyback. LGD schaffte es in nicht einmal 2 Minuten bis OGs Thron durchzupushen und beendete somit das Spiel. 1:0 für LGD.

"Alchemist" nicht gebannt

Im zweiten Spiel gab es wieder eine Überraschung im Draft. "Alchemist" wurde in der Banphase nicht gebannt, wodurch er von OG an dritter Position ausgewählt werden konnte. Doch nicht nur in der Banphase, auch im Spiel wurde der Held vollkommen ignoriert von Seiten der Chinesen. "Alchemist" ist ein Held, der dafür bekannt ist, dass er sehr schnell sehr viel Gold anhäufen kann, wenn man ihn nicht einschränkt. Dadurch gelang es Hardcarry "Ana" nach etwa 15 Minuten bereits 3 starke Items sein eigen zu nennen. LGD hatte ihm nichts entgegenzusetzen und nach nur 22 Minuten stand es bereits 1:1 in dem Best-Of-Three.

Somit ging es wie schon voriges Jahr über die volle Distanz und auch diesmal behielt OG die Oberhand. Denn wie schon im Spiel zuvor wurde "Alchemist" nicht von PSG.LGD gebannt und wieder war er der große Playmaker für OG. Auch wenn er diesmal zu Beginn des Spiels besser kontrolliert wurde, war es mit Fortdauer der Partie nicht möglich, ihn im Zaum zu halten. Nach 41 Minuten musste LGD ihre Niederlage einsehen und OG stand zum zweiten Mal hintereinander im großen Finale des TI.

Showdown

In der nächsten Begegnung kam es zum Showdown zwischen den beiden längstdienenden Veteranen in Dota und beide führten ihre jeweiligen Teams als deren Captain aufs Feld. Liquids Kuro "Kuroky" Salehi Takhasomi und Team Secrets Clement "Puppey" Ivanov betraten die Halle. Beide sind als Einzige der 90 Spieler bisher bei allen TIs dabei gewesen. Beide haben bisher jeweils ein International gewonnen, Puppey das TI1 und KuroKy TI7. Einer von beiden wird es als erster Spieler schaffen, die Marke von 200 Spielen bei "The International" zu knacken. Puppey hält vor dieser Partie bei 197 Spielen, KuroKy bei 196. Es war alles angerichtet für ein spannendes Best-Of-Three.

Im ersten Spiel brachte Secret wieder Wisp aufs Feld, doch Liquid hatte das passende Rezept dafür. Als letztes wählte KuroKy "Meepo" für den Spieler w33. Der Pick stellte sich als zu stark heraus. Secret hatte dem aggressiven Spiel von Liquid nichts entgegenzusetzen. Liquid fegte über die Map, isolierte Secret mehr und mehr in der eigenen Basis und nach 27 Minuten konnten sie das Spiel für sich entscheiden, noch bevor "Wisp" ins Spiel wirklich eingreifen konnte.

"Alchemist" verschafft den Sieg

Im zweiten Spiel kam wieder "Alchemist" ins Spiel. Etwa eine Viertelstunde lang schafften es Puppey und Co. das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Dann allerdings zog "Alchemist" wieder davon, bekam die benötigten Items und Liquid suchte aggressiv die Teamfights. Langsamer als zuvor, aber denoch stetig, holten sich KuroKy und Co. mehr und mehr Kontrolle über die Karte. Da sie nichts zu verlieren hatten kämpfte Secret bis zum bitteren Ende, musste sich schlußendlich aber geschlagen geben. Damit schaffte Liquid erneut ein 2:0, womit sie nun seit 9 Spielen ungeschlagen sind, absoluter Rekord bei einem TI. KuroKy wird außerdem der erste Spieler sein, welcher heute die 200 Spiele Marke knackt.

Damit steht heute der große Finaltag am Programm. Zuerst geht es zwischen PSG.LGD und Liquid im kleinen Finale um den Einzug ins Große, wo dann schon OG auf den Gewinner wartet. 18.000 Zuseher werden dank der Beteiligung eines chinesischen Teams für ordentlich Stimmung sorgen. (Philipp Simmer, 25.8.2019)