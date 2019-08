Seine formalen Möglichkeiten seien limitiert. "Kann nur Öffentlichkeit und Medien auf meine Seite ziehen", so der Bundespräsident

Aplbach – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat weiter den Kampf gegen die Klimakrise ganz oben auf seiner Agenda. Dass er da allzu viel realpolitische Macht hat, glaubt der Staatschef allerdings nicht. In einem Gespräch mit Stipendiaten des Forum Alpbach meinte er am Sonntag, er könne nur die Öffentlichkeit und die Medien auf seine Seite ziehen.

Ausgangpunkt war die Frage eines jungen Mannes, wie er mit einer neuen Regierung umgehen würde, die sich dem Klimathema nicht entsprechend widmen werde. Seine formalen Möglichkeiten seien hier limitiert, replizierte der Bundespräsident. Es seien Regierung und Parlament, die Gesetzesvorschläge machten, er könne diese nur ablehnen, wenn sie eindeutig verfassungswidrig seien. "Ich bin kein Politiker, ich bin nur Bundespräsident", feixte das Staatsoberhaupt.

Druck aus Brüssel

Am Papier seien ohnehin alle Parteien dafür, Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu setzen. Seiner Einschätzung nach wird sich in der Klimapolitik aber nur etwas bewegen, wenn der Druck aus Brüssel groß genug sei. Ansonsten werde sich wohl wieder kein Staat verantwortlich fühlen.

Umso mehr erscheint dem Bundespräsidenten, der in Alpbach immer wieder seine Sympathie für die "Fridays for Future"-Bewegung zeigte, Druck der Öffentlichkeit, vor allem der Jugend, von Bedeutung. Politik brauche das, um die richtigen Entscheidungen zu treffen: "Ihr müsste ihnen helfen."

Dichtes Programm in Alpbach

Van der Bellen absolvierte bei seinem zweitägigen Alpbach-Besuch ein durchaus ambitioniertes Programm. Neben seinem Referat bei der Eröffnung der "Politischen Gespräche", das vor allem von der Jugend stark akklamiert wurde, gab es eben am Sonntagvormittag das Treffen mit rund drei Dutzend der etwa 700 Stipendiaten aus aller Welt sowie eine Begegnung mit einheimischen Helfern des Forums. Abgeschlossen wird Van der Bellens Visite mit Arbeitsgesprächen mit Kanzlerin Brigitte Bierlein sowie dem ehemaligen UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon.

Bei der Eröffnung der Politischen Gespräche des Forum Alpbach am Samstag, warnte Van der Bellen vor einem Scheitern der Pariser Klimaziele. Würden diese nicht eingehalten, würde es im schlimmsten Fall keine Menschheit mehr geben. Hoffnung setzt Van der Bellen in die Jugend und in die EU. Nach Ansicht des Bundespräsidenten ist die Klimakrise auch zunehmend Bedrohung für Freiheit und Sicherheit. Wassermangel könne beispielsweise zu Konflikten führen.

Van der Bellen dankt "Fridays for Future"

Die Klimakrise sei kein neues Phänomen, habe jedoch eine Dynamik bekommen, die die Menschen nun auch real spürten, betonte das Staatsoberhaupt mit Verweis auf extreme Wetterphänomene. Zuhören empfahl Van der Bellen in Bezug auf Greta Thunberg. Das wäre vernünftiger als einen Flug der jungen Klimaaktivistin zu kritisieren. Gelobt wurde vom Staatsoberhaupt die "Fridays for Future"-Bewegung, deren Handeln von enormer Wichtigkeit sei und der er ausdrücklich dankte. (red, APA, 25.8.2019)